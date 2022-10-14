مورينيو عن برشلونة ويوفنتوس: أسماك القرش الفاشلة في طريقها إلى الدوري الأوروبي

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - مدرب روما

سخر جوزيه مورينيو مدرب روما من إمكانية تواجد بعض الفرق الكبيرة في الدوري الأوروبي بالخروج من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويأتي برشلونة ويوفنتوس على رأس الفرق المرشحة للتراجع بالمركز الثالث، بعد تأزم وضع الثنائي في دور المجموعات.

وقال مورينيو عقب التعادل مع ريال بيتيس في الدوري الأوروبي: "أرى بيتيس المرشح لصدارة المجموعة، ولكن أسماك القرش الفاشلة من دوري الأبطال سيأتون بقوة".

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وأضاف "لا يفترض بهم المجيء إلى هنا ولكن هذا هو الواقع. سيكون الأمر ممتعا".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إنتر الثاني الذي يملك أفضلية المواجهات المباشرة.

يوفنتوس أيضا يحتل المركز الثالث وراء باريس سان جيرمان وبنفيكا، وتعرض لهزيمة مخجلة أمام مكابي حيفا بهدفين دون رد زادت وضعه تعقيدا.

أتلتيكو مدريد أيضا يقاتل بورتو على التأهل، بعد أن ضمن كلوب بروج مقعده في دور الـ 16، ويتواجد ميلان في المركز الثالث وراء تشيلسي وسالزبورج.

ويحتل روما المركز الثالث في مجموعته بالدوري الأوروبي برصيد 4 نقاط، وإذا استمر بهذا المركز سيعود إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي يحمل لقبها.

روما الدوري الأوروبي برشلونة جوزيه مورينيو يوفنتوس
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