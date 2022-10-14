نهائي البطولة العربية لـ كرة السلة - منافس الأهلي وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 18:40

كتب : FilGoal

مروان سرحان - كرة سلة الأهلي

وصل الأهلي لنهائي البطولة العربية لكرة السلة لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي.

وانتصر الأهلي على كاظمة الكويتي في نصف النهائي بنتيجة 95-91 ليصبح أول المتأهلين للنهائي.

وتستضيف الكويت نسخة الرجال خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كاظمة كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية كرة سلة - الأهلي يقصي الجهراء بفارق 39 نقطة.. ومواجهة كويتية جديدة في نصف النهائي

وشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية والتي أقيمت بالإسكندرية بعد الفوز على الكويت الكويتي.

مشوار الأهلي

تصدر الأهلي ترتيب مجموعته بـ 3 انتصارات.

دور المجموعات: الفوز على الميناء اليمني 132-53

دور المجموعات: الفوز على الغرافة القطري 109-70

دور المجموعات: الفوز على الرياضي اللبناني 88-71

ربع النهائي: الفوز على الجهراء الكويتي 83-54

نصف النهائي: الفوز على كاظمة الكويتي 95-91

هوية المنافس

وفاز الكويت الكويتي على بيروت اللبناني في نصف النهائي بنتيجة 84-74.

بعد تأهل الكويت الكويتي ستكون المباراة النهائية بمثابة إعادة لنهائي العام الماضي بين الفريقين.

وحينها توج الأهلي باللقب.

موعد المباراة

تقام المباراة النهائية في البطولة العربية في السادسة مساء السبت 15 أكتوبر بين الأهلي والفائز من فريقي الكويت الكويتي وبيروت اللبناني.

القناة الناقلة

تذاع مباريات البطولة العربية عبر قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.

كرة سلة الأهلي كرة سلة نهائي البطولة العربية لكرة السلة البطولة العربية لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمرو أبو الخير على رأس المرشحين لتدريب الفريق كرة سلة - الكويت الكويتي ينتصر ويضرب مواجهة نارية مع الأهلي في نهائي البطولة العربية كرة سلة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كاظمة انتهت كرة سلة – الأهلي (95) - (91) كاظمة.. الأحمر في النهائي سلة – نجما الاتحاد يتحدثان عن سبب الإخفاق في البطولة العربية.. والحلول المقترحة كرة سلة - الاتحاد يعلن إقالة المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: إنهاء تعاقد المدرب الصربي..والبديل أجنبي
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - ثنائية توني تسقط برايتون في افتتاح الأسبوع الحادي عشر ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الزمالك يجري بحثا شاملا للتأكد من سلامة موقف الغديري ساعة | الكرة المصرية
دياب: شكل درع الدوري سيتطور ونظام كأس الرابطة سيختلف.. وطلب الحكام الأجانب مفتوح للأندية ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة وجود حق شراء في إعارة محمود علاء للاتحاد ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: لم يصلنا أي شيء بخصوص رغبة كهربا في تقسيط الغرامة 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يرسل المحامي الإيطالي لحضور جلسة قضية خالد بوطيب 2 ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي لا يستبعد مشاركة كورتوا في الكلاسيكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: موافقات الملاعب من اختصاصات الأندية.. وهذا سبب اختيار برج العرب للقاء سيراميكا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي