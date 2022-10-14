نهائي البطولة العربية لـ كرة السلة - منافس الأهلي وموعد المباراة والقنوات الناقلة

وصل الأهلي لنهائي البطولة العربية لكرة السلة لعام 2022 للمرة الثانية على التوالي.

وانتصر الأهلي على كاظمة الكويتي في نصف النهائي بنتيجة 95-91 ليصبح أول المتأهلين للنهائي.

وتستضيف الكويت نسخة الرجال خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وشارك ناديي الأهلي والاتحاد في البطولة العربية رجال، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب.

وحقق الأهلي لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية والتي أقيمت بالإسكندرية بعد الفوز على الكويت الكويتي.

مشوار الأهلي

تصدر الأهلي ترتيب مجموعته بـ 3 انتصارات.

دور المجموعات: الفوز على الميناء اليمني 132-53

دور المجموعات: الفوز على الغرافة القطري 109-70

دور المجموعات: الفوز على الرياضي اللبناني 88-71

ربع النهائي: الفوز على الجهراء الكويتي 83-54

نصف النهائي: الفوز على كاظمة الكويتي 95-91

هوية المنافس

وفاز الكويت الكويتي على بيروت اللبناني في نصف النهائي بنتيجة 84-74.

بعد تأهل الكويت الكويتي ستكون المباراة النهائية بمثابة إعادة لنهائي العام الماضي بين الفريقين.

وحينها توج الأهلي باللقب.

موعد المباراة

تقام المباراة النهائية في البطولة العربية في السادسة مساء السبت 15 أكتوبر بين الأهلي والفائز من فريقي الكويت الكويتي وبيروت اللبناني.

القناة الناقلة

تذاع مباريات البطولة العربية عبر قناتي دبي الرياضية والكويت الرياضية.