كرة سلة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كاظمة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي ضد الجهراء

واصل الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على كاظمة الكويتي في نصف النهائي بنتيجة 95-91.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لأندية السلة حتى يوم السبت والتي يدافع عن لقبها فريق الأهلي.

واستطاع الأهلي أن يقلب تأخره بدءا من الربع الثالث لفوز لحسم اللقاء لصالحه في النهاية.

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استطاع كاظمة الكويتي أن يتفوق بنتيجة 29-24 في الربع الأول.

وعزز الفريق الكويتي تفوقه في الربع الثاني بالفوز بنتيجة 55-47.

تأخر الأهلي مع انتصاف الربع الثالث في النتيجة لتصل إلى 62-65 لصالح كاظمة.

واستطاع حامل اللقب قلب تأخره مع نهاية الربع الثالث لفوز بنتيجة 72-71.

في الربع الرابع حافظ الأهلي على تفوقه ووسع الفارق لـ 6 نقاط قبل 4 دقائق على النهاية.

ووصلت النتيجة إلى 91-87 قبل 40 ثانية على النهاية لصالح الأهلي.

وأنهى الأهلي اللقاء بنتيجة 95-91 متفوقا على كاظمة.

وسجل إيهاب أمين 31 نقطة في المباراة وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين.

أما مباراة نصف النهائي الأخرى فتقام بين الكويت الكويتي وبيروت اللبناني في السادسة مساء.

وتقام المباراة النهائية في البطولة العربية في السادسة مساء السبت بين الفريقين المتأهلين.

وكان نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والكويت الكويتي وانتهت وقتها بفوز الفريق المصري.

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