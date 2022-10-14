انتهت كرة سلة – الأهلي (95) - (91) كاظمة.. الأحمر في النهائي
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 15:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وكاظمة الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.
--
انتهت.. الأهلي في النهائي.. 95-91 أمام كاظمة.
40 ثانية والأهلي يتفوق بنتيجة 91-87
الأهلي يوسع الفارق لـ 6 نقاط قبل 5 دقائق على النهاية.
بداية الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتفوق الأهلي 72-71
الأهلي يتأخر في النتيجة 62-65.
انطلاق الربع الثالث.
نهاية الربع الثاني بتأخر الأهلي 55-47.
الأهلي يتأخر في النتيجة 39-35.
انطلاق الربع الثاني.
نهاية الربع الأول بتقدم كاظمة 29-24.
الأهلي يتأخر في النتيجة 27-20.
الأهلي يتأخر في النتيجة 14-13.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كاظمة سلة – نجما الاتحاد يتحدثان عن سبب الإخفاق في البطولة العربية.. والحلول المقترحة كرة سلة - الاتحاد يعلن إقالة المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: إنهاء تعاقد المدرب الصربي..والبديل أجنبي كرة سلة - الأهلي يقصي الجهراء بفارق 39 نقطة.. ومواجهة كويتية جديدة في نصف النهائي انتهت البطولة العربية سلة - الأهلي (93)-(54) الجهراء الكويتي.. الأحمر لنصف النهائي كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية