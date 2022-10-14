انتهت كرة سلة – الأهلي (95) - (91) كاظمة.. الأحمر في النهائي

كرة سلة - الأهلي إلى نهائي البطولة العربية ويواصل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على كاظمة

سلة – نجما الاتحاد يتحدثان عن سبب الإخفاق في البطولة العربية.. والحلول المقترحة

كرة سلة - الاتحاد يعلن إقالة المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية

كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهة الأهلي ضد كاظمة الكويتي بعد اكتمال المربع الذهبي

سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: إنهاء تعاقد المدرب الصربي..والبديل أجنبي

كرة سلة - الأهلي يقصي الجهراء بفارق 39 نقطة.. ومواجهة كويتية جديدة في نصف النهائي

انتهت البطولة العربية سلة - الأهلي (93)-(54) الجهراء الكويتي.. الأحمر لنصف النهائي

كرة سلة - كاظمة يعبر من الاتحاد وينتظر الفائز من الأهلي والجهراء في نصف نهائي البطولة العربية