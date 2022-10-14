انتهت كرة سلة – الأهلي (95) - (91) كاظمة.. الأحمر في النهائي

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

والتر هودج - كرة سلة الأهلي ضد الجهراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وكاظمة الكويتي في نصف نهائي البطولة العربية لكرة السلة.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا.

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انتهت.. الأهلي في النهائي.. 95-91 أمام كاظمة.

40 ثانية والأهلي يتفوق بنتيجة 91-87

الأهلي يوسع الفارق لـ 6 نقاط قبل 5 دقائق على النهاية.

بداية الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتفوق الأهلي 72-71

الأهلي يتأخر في النتيجة 62-65.

انطلاق الربع الثالث.

نهاية الربع الثاني بتأخر الأهلي 55-47.

الأهلي يتأخر في النتيجة 39-35.

انطلاق الربع الثاني.

نهاية الربع الأول بتقدم كاظمة 29-24.

الأهلي يتأخر في النتيجة 27-20.

الأهلي يتأخر في النتيجة 14-13.

انطلاق المباراة.

سلة الأهلي كاظمة البطولة العربية
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