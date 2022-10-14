"وجهته 100 عقبة".. الزمالك يقدم مصطفى شلبي

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - إنبي

قدم الزمالك اليوم الجمعة رسميا لاعبه الجديد مصطفى شلبي بعد ضمه من صفوف إنبي في الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن في وقت سابق انضمام مصطفى شلبي للفريق قادما من إنبي.

ولكن لم يكشف الزمالك عن تفاصيل التعاقد أو مدة عقد اللاعب الجديد.

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ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

وفي مباراة كأس مصر التي ودع فيها إنبي أمام البنك الأهلي، سجل مصطفى شلبي هدفين وصنع آخر والتي انتهت بنتيجة 4-4 قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح.

وأعلن إنبي تعاقده مع أحمد كشري مدربا جديدا للفريق خلفا لجورفان فييرا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

وأنهى إنبي الموسم الماضي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مصطفى شلبي الزمالك إنبي
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