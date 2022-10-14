سلة – نجما الاتحاد يتحدثان عن سبب الإخفاق في البطولة العربية.. والحلول المقترحة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 14:57

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سلة البطولة العربية

ودع الاتحاد السكندري منافسات البطولة العربية لكرة السلة من الدور ربع النهائي بالهزيمة أمام كاظمة الكويتي 106-101 بعد اللجوء لشوط إضافي رابع.

وبعد ذلك قرر مجلس الإدارة إقالة المدير الفني للفريق ميودراج بيريسيك وذلك قبل أيام من انطاق دوري المرتبط في الـ21 من شهر أكتوبر الجاري.

وتحدث زاهر عبد الباسط نجم الاتحاد السابق لـFilGoal.com قائلا: "الخطأ حدث بإقامة معسكر في صربيا، كيف لعب الفريق 5 مباريات في 15 يوما؟".

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وواصل "من المفترض أن يكون هناك عمل فني وتركيز عليه، أرى أن اللاعبين مستواهم تراجع بشكل كبير، ولم يستغل المدرب أنس أسامة جيدا".

وواصل "كذلك يوسف شحاتة لم يستغل مهاراته في التصويب، كان لا بد أن يبني المدرب خططه على ذلك".

وأردف "حينما يسجل لاعبا من كاظمة 52 نقطة في سلة الاتحاد فهذا يعني عدم وجود إدارة فنية جيدة للمباراة، لذا كان لا يجب استمرار المدرب".

وبسؤاله هل الأفضل هو التعاقد مع مدرب مصري أو أجنبي أجاب زاهر عبد الباسط "أهم شيء أن يكون العمل باستراتيجية جيدة والجهاز المعاون له يضم أسماء جيدة".

وأتم "الفريق به لاعبين على مستوى عال جدا والاتحاد فريق ثقيل جدا ويمتلك لاعبين يحصلوا على بطولات بسهولة".

هذا الأمر اتفق معه فيه نجم الاتحاد الآخر، أيمن صدقي الذي قال لـFilGoal.com: "التدعيمات كانت قوية جدا والفريق قوي للغاية".

وأرف "الإقالة تمت في وقت صحيح بعد ما حدث".

وأتم "المدرب الأجنبي أفضل لكن المتاح حاليا غير جيد، لذا يجب أن يكون مصريا ولديه شخصية قوية فالفريق به عناصر قوية ويحتاج لمن يسيطر عليهم".

سلة الاتحاد السكندري
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