صحفي فرنسي: وعود سان جيرمان لـ مبابي لم تحدث.. أخبروه بضم ليفاندوفسكي وبيرناردو وشكرينيار

مازال الجدل حول علاقة كيليان مبابي بإدارة ناديه باريس سان جيرمان مستمرا ويبدو أن التقارير لن تهدأ على الأقل خلال الأيام المقبلة.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وحسبما زعم الصحفي الاستقصائي الفرنسي روما مولينا والذي نُشر له تقارير في "جارديان" و"بي بي سي" الإنجليزيتين و"سي إن إن" الأمريكية فإن هناك ثلاثة وعود قطعتها إدارة سان جيرمان على نفسها لمبابي لكنها أي منها لم تُنفذ.

وأشار مولينا إلى أن إدارة سان جيرمان أثناء تجديد تعاقد مبابي وعدته بضم كل من روبرت ليفاندوفسكي وبيرناردو سيلفا وميلان شكرينيار.

لكن سان جيرمان لم يستطع ضم أي من اللاعبين، إذ بقى بيرناردو وشكرينيار في مانشستر سيتي وإنتر ميلان، فيما انتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ.

وكانت انتشرت تقارير خلال الأيام الماضية تفيد بطلب مبابي الرحيل من سان جيرمان في شهر يناير المقبل.

لكن ذلك الأمر نفاه مدرب النادي كريستوف جالتييه والمدير الرياضي للفريق الفرنسي لويس كامبوس.