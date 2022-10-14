خبر في الجول – استاد القاهرة يعتذر عن عدم استضافته لقاء الزمالك وسموحة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

مران الزمالك على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الوداد

اعتذر استاد القاهرة عن عدم استضافة لقاء الزمالك وسموحة في أولى جولات الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هيئة استاد القاهرة أرسلت اعتذارها لرابطة الأندية المحترفة عن عدم قدرة الملعب على استضافة المباراة في ظل أعمال الصيانة التي تجرى حاليا.

وأشارت هيئة الاستاد في خطابها للرابطة إلى أنه يتم حاليا زرع البذرة الشتوية للملعب وهي تحتاج لثلاثة أسابيع للانتهاء منها وأنه لن يكون جاهزا في الموعد المحدد لاستضافة المباراة.

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ويواجه الزمالك منافسه سموحة في أولى جولات الدوري.

لكن حتى الآن لم تعلن رابطة الأندية عن جدول مباريات الموسم الجديد من المسابقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه من المتوقع الإعلان عن جدول الجولة الأولى من الدوري غدا السبت، على أن يتم الإعلان عن بقيته كاملا الإثنين المقبل.

والاتجاه الأقرب هو أن يلعب الأهلي والزمالك المباراة الأولى لكل منهما في الجولة الافتتاحية بنفس اليوم.

ويفتتح الأهلي مباريات الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي.

استاد القاهرة الزمالك سموحة الدوري المصري
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