تأكد الغياب.. ماركا: كورتوا يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

بات من المؤكد ألا يشارك تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة في ظل عدم تعافيه من الإصابة.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة أن الحارس البلجيكي لم يشارك في المران رفقة زملائه وأنه لم يستطع التعاف في الوقت المحدد قبل المواجهة المرتقبة.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المعروف متى سيعود كورتوا للتدرب مجددا وأن الجهاز الفني لريال مدريد قرر جعله يحصل على الوقت المناسب للتعافي نظرا لاقتراب كأس العالم 2022 كذلك.

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وكان ريال مدريد أعلن قبل أسبوعين غياب كورتوا عن المشاركة في المباريات لإصابته بعرق النسا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة الأحد المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو في تاسع جولات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد.

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