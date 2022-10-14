صورة ظلية لطائر البومة.. قصة قميص برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

صورة ظلية لطائر البومة بدلا من كلمة سبوتيفاي في منتصف القميص.. هكذا سيرتدي فريق برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

يحل برشلونة ضيفا أمام ريال مدريد الأحد المقبل على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة عن القميص الذي سيرتديه في هذه المعركة، وظهر فيه شعار جديد لم يسبق أن تواجد على أي زي لفريق ما من قبل.

Win this exclusive #ElClásico jersey! 🦉 Enter the draw to get this limited edition jersey which is not available in Barça stores 💎 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2022

قصة الشعار

برشلونة أبرم بداية الصيف الماضي تعاقد مع "سبوتيفاي" بعقد طويل الأمد لرعاية قميص الفريق مع وضع اسم الشركة قبل اسم كامب نو.

وكجرء من صفقة الرعاية، سيتم استبدال كلمة "سبوتيفاي" ووضع علامة تجارية مشهور بها المغني الكندي دريك وهي "صورة ظلية للطائر البومة" على قميص الفريق في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويأتي ذلك على خلفية احتفال بإنجاز دريك، الذي أصبح أول فنان يحقق 50 مليار استماع لأغانيه على منصة "سبوتيفاي".

ونشر برشلونة بيانا عبر موقعة الرسمي للكشف عن الأمر وأوضح أنه كان من الأفكار الرئيسية وراء التحالف بينه وبين "سبوتيفاي" هو الجمع بين كرة القدم والموسيقى من أجل التواصل مع جماهير جديدة حول العالم.

الكندي أوبري دريك جراهام (36 عامًا) مغني شهير يعترف غناء "راب" بالإضافة إلى التمثيل والتأليف.

وحاز دريك خلال مسيرته الغنائية على 4 جوائز جرامي الموسيقية، وأصبح الأول في العالم الذي يتجاوز سماع أغانيه على "سبويفاي" حاجز الـ50 مليار استماع.

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