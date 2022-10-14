18 صفقة.. صفقات حرس الحدود سوق انتقالات 22-23

انتهى سوق انتقالات الدوري المصري، وتعاقد نادي حرس الحدود مع 18 لاعبا.

ويعود حرس الحدود من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بعدما صعد نهاية الموسم الماضي من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

وجاءت صفقات حرس الحدود كالآتي:

محمد شعبان (حارس مرمى)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من طلائع الجيش.

إبراهيم القاضي (مدافع)

صاحب الـ32 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من إنبي.

ووقّع القاضي على عقد مع حرس الحدود ينتهي في صيف 2024.

خالد سامي (مدافع)

صاحب الـ32 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من غزل المحلة.

ووقّع سامي على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

محمد بن والي (مدافع)

صاحب الـ27 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من أسوان.

ووقّع المدافع الليبي على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

رمزي خالد (مدافع)

صاحب الـ31 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من الرجاء.

لاعب الزمالك السابق وقّع على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

أحمد شديد قناوي (ظهير أيسر)

صاحب الـ36 عاما انتقل إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر.

ووقّع لاعب الأهلي السابق مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

والى (ظهير أيسر)

المدافع النيجيري صاحب الـ18 عاما وقّع على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2025.

أحمد أيمن (ظهير أيمن)

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من الإسماعيلي.

ووقّع أيمن على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

مصطفى جمال (لاعب وسط)

صاحب الـ32 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من إنبي.

ووقّع جمال على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

أحمد عامر (لاعب وسط)

صاحب الـ28 عاما انضم إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الجونة.

مدحت فقوسة (لاعب وسط)

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من الإسماعيلي.

ووقّع فقوسة على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

كوكو (لاعب وسط)

صاحب الـ21 عاما النيجيري وقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.

إيمانويل (لاعب وسط)

صاحب الـ21 النيجيري وقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.

محمد درويش (لاعب وسط)

لاعب الوسط الفلسطيني ووقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.

أحمد داوود (جناح أيمن)

صاحب الـ33 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من المقاولون العرب.

ووقّع لاعب الزمالك على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

وجيه عبد الحكيم (جناح أيمن)

صاحب الـ24 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من المقاولون العرب.

ووقّع عبد الحكيم على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

عمر بسام (مهاجم)

صاحب الـ28 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من المقاولون العرب.

ووقّع بسّام على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

مبارك (مهاجم)

صاحب الـ20 عاما النيجيري وقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.