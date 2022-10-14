18 صفقة.. صفقات حرس الحدود سوق انتقالات 22-23

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 11:58

كتب : رضا السنباطي

حرس الحدود - بيان

انتهى سوق انتقالات الدوري المصري، وتعاقد نادي حرس الحدود مع 18 لاعبا.

ويعود حرس الحدود من جديد إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بعدما صعد نهاية الموسم الماضي من مجموعة القاهرة في الدرجة الثانية.

وجاءت صفقات حرس الحدود كالآتي:

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  • محمد شعبان (حارس مرمى)

محمد شعبان

صاحب الـ28 عاما انضم إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من طلائع الجيش.

  • إبراهيم القاضي (مدافع)

إبراهيم القاضي: انتقالي لإنبي كان صعبًا.. والألقاب والوجود بالمربع الذهبي بالدوري هدفنا (حوار)

صاحب الـ32 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من إنبي.

ووقّع القاضي على عقد مع حرس الحدود ينتهي في صيف 2024.

  • خالد سامي (مدافع)

حرس الحدود يضم خالد سامي من المحلة - كورة بلس

صاحب الـ32 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من غزل المحلة.

ووقّع سامي على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • محمد بن والي (مدافع)

صاحب الـ27 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من أسوان.

ووقّع المدافع الليبي على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • رمزي خالد (مدافع)

سموحة يتعاقد مع رمزى خالد لاعب الزمالك السابق - اليوم السابع

صاحب الـ31 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من الرجاء.

لاعب الزمالك السابق وقّع على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • أحمد شديد قناوي (ظهير أيسر)

أحمد شديد قناوي: الأهلي كان خطوة في مشواري للنجاح.. والمصري صاحب فضل عليّ - بطولات

صاحب الـ36 عاما انتقل إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر.

ووقّع لاعب الأهلي السابق مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • والى (ظهير أيسر)

المدافع النيجيري صاحب الـ18 عاما وقّع على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2025.

  • أحمد أيمن (ظهير أيمن)

ظهير الدراويش يعود لقائمة الفريق أمام غزل المحلة بعد غياب 339 يوما - اليوم السابع

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من الإسماعيلي.

ووقّع أيمن على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • مصطفى جمال (لاعب وسط)

الطلائع يوافق على رحيل مصطفى جمال لإنبى فى الموسم الجديد - اليوم السابع

صاحب الـ32 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من إنبي.

ووقّع جمال على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • أحمد عامر (لاعب وسط)

اللاعب: احمد عامر

صاحب الـ28 عاما انضم إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من الجونة.

  • مدحت فقوسة (لاعب وسط)

فقوسة: هدفي التتويج مع الإسماعيلي بالبطولة العربية | الوفد

صاحب الـ25 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من الإسماعيلي.

ووقّع فقوسة على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • كوكو (لاعب وسط)

صاحب الـ21 عاما النيجيري وقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.

  • إيمانويل (لاعب وسط)

صاحب الـ21 النيجيري وقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.

  • محمد درويش (لاعب وسط)

لاعب الوسط الفلسطيني ووقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.

  • أحمد داوود (جناح أيمن)

المقاولون يتفق مع لاعب الزمالك السابق

صاحب الـ33 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من المقاولون العرب.

ووقّع لاعب الزمالك على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • وجيه عبد الحكيم (جناح أيمن)

الإسماعيلي يعير جناحه الطائر إلى الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

صاحب الـ24 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من المقاولون العرب.

ووقّع عبد الحكيم على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • عمر بسام (مهاجم)

عمر بسام يوضح آخر مفاوضات أنطاليا التركي مع الأسيوطي - بطولات

صاحب الـ28 عاما انتقل إلى حرس الحدود قادما من المقاولون العرب.

ووقّع بسّام على عقد مع حرس الحدود حتى صيف 2024.

  • مبارك (مهاجم)

صاحب الـ20 عاما النيجيري وقّع مع حرس الحدود على عقد ينتهي صيف 2025.

حرس الحدود الدوري المصري ميركاتو
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