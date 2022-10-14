مرتضى: فيريرا مستمر مع الزمالك.. وجمال عبد الحميد لم يتدخل في عمله

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق مستمر على رأس القيادة الفنية للفارس الأبيض دون أي مشكلة.

وتحدث مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "نحن ندعم فيريرا وهو مستمر معنا لقد توج بالدوري وكأس مصر في 2014-2015 وكذلك البطولتين ذاتهما الموسم الماضي".

ودافع مرتضى عن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة عقب الهجوم الذي تعرض إليه عقب انتقاده لأداء فيريرا في لقاء الزمالك وفلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وقال مرتضى: "جمال عبد الحميد لم يتدخل أبدا في اختيارات فيريرا الفنية وهو عضو مجلس إدارة ويحدث ذلك لأننا نثق في المدرب وجهازه الفني".

وأشار مرتضى إلى أن جمال عبد الحميد يتحدث عن فيريرا كمحلل فني في قناة الزمالك وليس بصفته عضو مجلس إدارة.

ويستمر تعاقد فيريرا مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك للقاء فلامبو مساء اليوم الجمعة في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بهدف دون رد.

مرتضى منصور فيريرا الزمالك
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