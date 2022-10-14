4 حكام مصريين يشاركون في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 11:11

كتب : محمد عبد العظيم

إبراهيم نور الدين

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة الحكام المستدعاة للمشاركة في التصفيات النهائية لاتحاد شمال إفريقيا والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما 2023.

وستقام كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما في مصر وتم إعفاء الفراعنة الصغار من المشاركة فيها نظرا لاستضافة مصر للبطولة.

وتقام أمم إفريقيا تحت 20 عاما في مصر في الفترة ما بين 18 فبراير لـ18 مارس المقبل.

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وتنطلق التصفيات في مدينة السويس يوم 15 أكتوبر وبمشاركة منتخبات تونس وليبيا والجزائر والمغرب. وجاءت قائمة الحكام كالآتي:

من الاتحاد المصري لكرة القدم

إبراهيم نور الدين حكم ساحة

محمود البنا حكم ساحة

احمد حسام طه حكم مساعد

محمد أبو زيد هلهل حكم مساعد

من الاتحاد الجزائري لكرة القدم :

قاموح يوسف حكم ساحة

زرهوني عباس اكرم حكم مساعد

بوزيت حمزة حكم مساعد

من الجامعة التونسية لكرة القدم :

نعيم حسني حكم ساحة

يوسف الجامي حكم مساعد

وائل الحناشي حكم مساعد

من الاتحاد الليبي لكرة القدم

احمد عبد الرازق حكم مساعد

وحيد الجحاوي حكم مساعد

منجي عليات حكم مساعد

من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

جلال جيد حكم ساحة

زكرياء برنسي حكم مساعد

حمزة نصيري حكم مساعد

من الاتحاد الصومالي لكرة القدم

عمر عبد القادر ارتان حكم ساحة

تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما
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