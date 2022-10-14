الدرجة الثانية - لافيينا يضم لاعب رديف بورتو
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 11:00
كتب : رضا السنباطي
نجح نادي لافيينا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية في ضم النيجيري جون موزيس قادما من رديف بورتو البرتغالي.
وأشار بيان لافييا إلى أن تعاقده مع اللاعب النيجيري البالغ من العمر 24 عاما سيكون لثلاثة مواسم.
وضم لافيينا خلال الانتقالات المنصرمة كل من حسن يوسف وأتيكور أوين ومحمد جبس ومحمد عصام الغندور واللاعب الشاب ستانلي مواليد 2001.
ولم يبدأ لافيينا موسمه حتى الآن وسيواجه المنيا مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى.
وكان لافيينا صعد للدرجة الثانية الموسم الجاري بعدما تصدر سباق المجموعة الثالثة في الدرجة الثالثة الموسم الماضي.
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