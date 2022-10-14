19 صفقة.. صفقات أسوان في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

انتهى سوق الانتقالات في الدوري المصري، وشهد تعاقد نادي أسوان مع 19 لاعبا.

وعاد أسوان من جديد لمنافسات الدوري المصري بعدما خاض الموسم المنصرم بالدرجة الثانية.

وجاءت صفقات أسوان كالآتي:

ماليك إيفونا

الجابوني ماليك إيفونا صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر.

لاعب الأهلي السابق وقع على عقود انضمامه لممثل الصعيد حتى صيف 2024.

إسلام جمال

إسلام جمال صاحب الـ 33 عاما انضم لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر.

مدافع الزمالك السابق وقع على عقود انضمامه حتى صيف 2024.

رافاييل إياجوا

النيجيري رافاييل إياجوا انضم لصفوف نادي أسوان قادما من لوبو ستارز.

صاحب الـ24 عاما وقع على عقود انضمامه لنادي أسوان حتى 2025.

أحمد حمودي

انضم أحمد حمودي لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر.

لاعب الأهلي والزمالك السابق وقع على عقود انضمامه حتى صيف 2024.

محمود نعيم

انضم محمود نعيم لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ28 عاما وقع على عقود انضمامه لمدة موسمين.

عمرو حسام

انضم عمرو حسام لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من إيسترن كومباني.

صاحب الـ31 عاما سبق له اللعب في أندية اتحاد الشرطة وإنبي وبتروجت.

محمد عطوة

انضم مدافع الجونة محمد عطوة لفريق أسوان على سبيل الاعارة.

عطوة انتقل لـ اسوان في مقابل انضمام محمد بكري لاعب زهرة الجنوب الى صفوف نادي الجونة.

علي فتحي

انضم علي فتحي لاعب الزمالك لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر.

ووقع علي فتحي على عقود انضمامه لأسوان لمدة عامين.

عماد فتحي

انضم عماد فتحي لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر.

وتعاقد اسوان مع لاعب الزمالك السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

إسلام صلاح

انضم إسلام صلاح لصفوف أسوان في صفقة انتقال حر.

مدافع المصري السابق وقع على عقود انضمامه لمدة موسمين.

جمال السعيد

انضم جمال السعيد إلى صفوف أسوان قادما من سيراميكا كليوباترا.

صاحب الـ21 عاما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

محمد حمدي زكي

نجح أسوان في التعاقد مع محمد حمدي زكي لاعب الأهلي السابق.

وانضم الجناح البالغ 30 عاما لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

صابر الشيمي

أعلن أسوان ضمه لصابر الشيمي قادما من صفوف إيسترن كومباني في صفقة انتقال حر.

صابر الشيمي وقع على عقود انضمامه لمدة موسمين.

ميدو مصطفى

ضم أسوان ميدو مصطفى معارا من البنك الأهلي لموسم مع أحقية الشراء نهائيا.

ويجيد اللاعب صاحب الـ28 عاما اللعب في مركز الظهير الأيمن.

عبد العزيز موسى

عاد عبد العزيز موسى لصفوف أسوان بعد نهاية إعارته مع إيسترن كومباني.

ويشغل عبد العزيز موسى مركز خط الوسط المدافع.

إبراهيم عايش

أسوان أتم تعاقده مع إبراهيم عايش لاعب وسط وادي دجلة.

اللاعب الشاب وقع على عقود انضمامه لمدة موسمين

أحمد بلحاج

تعاقد أسوان مع أحمد بلحاج في صفقة انتقال حر.

ويحمل بلحاج -24 عاما- الجنسيتين المغربية والإسبانية.

باي كامارا

أتم نادي أسوان إجراءات التعاقد مع باي كامارا ليتمم الصفقة الـ18 هذا الصيف.

وأعلن أسوان ضم اللاعب الهولندي من أصول سنغالية لمدة موسمين.

ديلسون كاموني

أعلن نادي أسوان ضم المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني لاعب لوبيتو في صفقة انتقال حر.

كاموني على عقود انضمامه لصفوف أسوان لمدة موسمين.