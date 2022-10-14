"هداف يساعدنا في تحقيق أهدافنا".. الزمالك يعلن ضم يوسف حسن

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 01:10

كتب : FilGoal

يوسف حسن - منتخب مصر للشباب

أعلن نادي الزمالك ضم يوسف حسن قادما من وادي دجلة.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك تعاقد النادي مع يوسف حسن مهاجم وادي دجلة.

وقال يوسف حسن بعد التوقيع: "الزمالك من أعظم الاندية في مصر وإفريقيا وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

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وتعاقد الزمالك في الموسم الحالي مع تسع صفقات، وهم مصطفى شلبي وعمرو السيسي ويوسف حسن وزكريا الوردي وإبراهيما نداي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد "دونجا" وسامسون أكنيولا.

مهاجم منتخب مصر للشباب والبالغ 19 عاما بدأ مسيرته مع المقاولون العرب وانضم العام الماضي لصفوف دجلة مقابل مليوني جنيه.

وسبق أن ذكر خالد الزيات وكيل اللاعبين في وقت سابق بعام 2020، أن يوسف حسن لاعب المقاولون العرب آنذاك تلقى عرض معايشة من نادي ميخلين البلجيكي.

كما تلقى دعوة أخرى لخوض فترة معايشة في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بداية 2021.

وفضل اللاعب من قبل الانضمام في الصيف الماضي لصفوف وادي دجلة على حساب الأهلي.

وقال حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد بشهر أكتوبر 2021: "من الشرف لي أن ألعب للنادي الأهلي وانتقلت لوادي دجلة من أجل الأهلي، حصلت على ثلاثة عروض محلية ولكنني فضلت وادي دجلة".

وأضاف "بعد التوقيع لوادي دجلة حصلت على عرض من سبورتنج لشبونة للمرة الثانية، وسأرى ما سيجد في يناير، سواء كان الأهلي أو سبورتنج لشبونة".

وتواجد يوسف حسن ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العرب للشباب والتي خسر المنتخب خلالها المباراة النهائية بركلات الترجيح.

الزمالك يوسف حسن وادي دجلة
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