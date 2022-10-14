خبر في الجول – برج العرب يقترب من استضافة قمة الأهلي والإسماعيلي.. وموقف الزمالك من استاد القاهرة

بات من المقرر بشكل كبير أن يستضيف برج العرب قمة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري حسبما علم FilGoal.com.

وفي السياق ذاته سوف يتخذ مسؤولو استاد القاهرة قرارهم النهائي السبت المقبل بشأن إمكانية استضافة لقاء الزمالك وسموحة في الجولة الأولى من المسابقة من عدمها.

وكان وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة كشف في وقت سابق عن وجود أعمال صيانة في الملعب.

وقال: "صيانة استاد القاهرة تتم بناء على توصية الخبير الأجنبي المسؤول عن الملعب".

وأضاف "نسعى لإتمام الصيانة الكاملة لاستاد القاهرة خلال 21 يوما".

وتابع "الملعب سيكون جاهزا لاستضافة المباريات قبل يوم 26 أكتوبر المقبل".

وواصل "وسنتمكن من استقبال مباراة المنتخب الأولمبي أمام إسواتيني".

واستكمل "البنية التحتية جيدة للغاية بخصوص الاستاد البنك الأهلي ووادي دجلة وزد، انضموا للزمالك في اللعب على استاد القاهرة".

وأتم "نستطيع استضافة 4 مباريات بشكل أسبوعي دون أي مشكلة".

ولم تعلن رابطة الأندية عن جدول مباريات الدوري المصري حتى الآن.

وتقام الجولة الأولى في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن ختام الموسم المقبل يوم 30 يونيو المقبل.