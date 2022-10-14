بتروجت يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين جدد

أعلن نادي بتروجت ضم 3 لاعبين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ويستعد بتروجت بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق بدء مشواره في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وضم الفريق بشكل حر كل من:

إبراهيم جمال قادما من نادي قطر القطري.

أحمد حمص لاعب فريق سموحة السكندري.

علاء عطا الوافد من سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ بتروجت مسابقة دوري الدرجة الثانية، اليوم الجمعة، عندما يحل ضيفا على فريق القناة بمدينة الإسماعيلية، في أولى جولات مسابقة دوري الدرجة الثانية، بمجموعة القاهرة.

وجاءت صفقات الفريق البترولي:

وينفول كوبيناه قادما من سيراميكا في صفقة انتقال حر.

محمد شريف قادما من زد في صفقة انتقال حر.

محمد عثمان قادما من نوروز العراقي في صفقة انتقال حر.

إسماعيل بامبا قادما من الداخلية في صفقة انتقال حر.

أحمد مجدي قادما من المقاولون في صفقة انتقال حر.

إبراهيم سليمان قادما من دكرنس في صفقة انتقال حر.

محمد طارق أبو العز قادما من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

محمود صقر قادما من النصر في صفقة انتقال حر.

محمود غالي قادما من وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

محمد الكومي قادما من الداخلية في صفقة انتقال حر.

توفيق محمد قادما من عجمان الإماراتى في صفقة انتقال حر.

طارق أبو غنيمة قادما من شباب رفح الفلسطيني في صفقة انتقال حر.

محمد جمال الكارتة قادم من وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

محمود دعبسة قادما من بايونيرز.

جابر سالم قادما من المصري بالسلوم.

خالد أبو زيادة قادما من الإنتاج الحربي.

وليد عبد المنعم من سيراميكا كليوباترا.

أحمد عبد المنعم من مصر للمقاصة.