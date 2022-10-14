بتروجت يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين جدد

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 00:20

كتب : رضا السنباطي

هيثم شعبان - سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي بتروجت ضم 3 لاعبين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ويستعد بتروجت بقيادة هيثم شعبان المدير الفني للفريق بدء مشواره في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.

وضم الفريق بشكل حر كل من:

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - مجلس بتروجت يدعم الفريق قبل انطلاق الموسم مدافع مصر المقاصة يعزز دفاعات بتروجت ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية السابع عشر.. بتروجت يتعاقد مع وليد عبد المنعم

إبراهيم جمال قادما من نادي قطر القطري.

أحمد حمص لاعب فريق سموحة السكندري.

علاء عطا الوافد من سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ بتروجت مسابقة دوري الدرجة الثانية، اليوم الجمعة، عندما يحل ضيفا على فريق القناة بمدينة الإسماعيلية، في أولى جولات مسابقة دوري الدرجة الثانية، بمجموعة القاهرة.

وجاءت صفقات الفريق البترولي:

وينفول كوبيناه قادما من سيراميكا في صفقة انتقال حر.

محمد شريف قادما من زد في صفقة انتقال حر.

محمد عثمان قادما من نوروز العراقي في صفقة انتقال حر.

إسماعيل بامبا قادما من الداخلية في صفقة انتقال حر.

أحمد مجدي قادما من المقاولون في صفقة انتقال حر.

إبراهيم سليمان قادما من دكرنس في صفقة انتقال حر.

محمد طارق أبو العز قادما من الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر.

محمود صقر قادما من النصر في صفقة انتقال حر.

محمود غالي قادما من وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

محمد الكومي قادما من الداخلية في صفقة انتقال حر.

توفيق محمد قادما من عجمان الإماراتى في صفقة انتقال حر.

طارق أبو غنيمة قادما من شباب رفح الفلسطيني في صفقة انتقال حر.

محمد جمال الكارتة قادم من وادي دجلة في صفقة انتقال حر.

محمود دعبسة قادما من بايونيرز.

جابر سالم قادما من المصري بالسلوم.

خالد أبو زيادة قادما من الإنتاج الحربي.

وليد عبد المنعم من سيراميكا كليوباترا.

أحمد عبد المنعم من مصر للمقاصة.

بتروجت الدرجة الثانية مجموعة القاهرة
نرشح لكم
19 صفقة.. صفقات أسوان في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 "هداف يساعدنا في تحقيق أهدافنا".. الزمالك يعلن ضم يوسف حسن رئيس لاتسيو عن هدف مانشستر يونايتد: سعره الآن 120 مليون يورو وليس 100.. إنه يرتفع شهريا في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي خبر في الجول - حارس شباب الزمالك ينتقل إلى الترسانة 9 لاعبين.. صفقات غزل المحلة في سوق انتقالات 2022-2023 15 لاعبا.. صفقات سيراميكا كليوباترا في سوق انتقالات 22-23 أحمد زكي يعلن عبر في الجول انتقاله من الزمالك إلى زد
أخر الأخبار
19 صفقة.. صفقات أسوان في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 58 دقيقة | الكرة المصرية
"هداف يساعدنا في تحقيق أهدافنا".. الزمالك يعلن ضم يوسف حسن ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الكشف عن موعد إعلان جدول الدوري.. الأهلي والزمالك أقرب للعب في نفس اليوم ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – برج العرب يقترب من استضافة قمة الأهلي والإسماعيلي.. وموقف الزمالك من استاد القاهرة ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - "لم تتواجد قوات الأمن".. مدرب ديروط يكشف لـ في الجول سبب تأخر بدء مباراة المقاصة ساعة | الدرجة الثانية
بتروجت يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين جدد ساعة | ميركاتو
الدوري المصري - إنبي الذي يستمد قوته من الناشئين والدرجة الثانية 2 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي – قطبا روما يتعادلان.. ورقم تاريخي لـ إيموبيلي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي