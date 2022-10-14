الدوري المصري - إنبي الذي يستمد قوته من الناشئين والدرجة الثانية

"قوة إنبي من قطاع الناشئين نفسه" محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إنبي في 2020 عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" وبوجود 40 اسما في قائمة الفريق البترولي، يعد إنبي ثاني أصغر فريق من حيث المعدلات السنية في الدوري المصري بمعدل 25.1 عاما بفارق قليل عن الزمالك الأول في القائمة.

وبالنظر للقائمة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023 فتضم فقط 5 لاعبين كسروا سن الـ 30.

في المقابل ضم الفريق 16 لاعبا، أكبرهم الإثيوبي شيمليس بيكيلي بعمر 31 عاما، و10 لاعبين لفرق في الدرجة الثانية –سواء موجودة سلفا أو هبطت للقسم الثاني بالفعل بنهاية الموسم-، وبمعدل عمري يبلغ 24 عاما للوافدين الجدد.

بينما رحل عن الفريق لاعبين متوسط أعمارهم 27 عاما.

وخلال 20 موسما وسط الكبار منذ موسم 2002-2003 كرّس إنبي مفهوم الاعتماد على اللاعبين الشباب وتصديرهم لكبار الدوري، ودون أن يتأثر الفريق في خضم صراع المنافسة، فأنهى فقط 3 مرات الدوري في النصف الأخير من جدول الترتيب.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يصل إلى الاعتماد على أعين الكشافين في الدرجة الثانية لالتقاط المواهب التي تمتلك الفرصة للتعبير عن أنفسها.

ولا يبدو الأمر الذي يتكرر منذ 20 عاما أنها مجرد صدفة بل هناك منظومة ونظام وُضع من أجل مواصلة النجاح كواحدة من أبرز التجارب الكروية في مصر خلال 100 عام.

في نفس الحوار قال محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إنبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 منذ عامين: "نحن نادي استثماري ونهتم بقطاع الناشئين وضعنا النظام منذ سنوات كثيرة والنجاح مستمر، حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن أمثلة، هذا ما يعطيك القوة في السوق وأمام الأندية أثناء التفاوض، عندما يكون لديك منتج قوي، تبيع وأنت مطمئن".

التقطت أعين إنبي في 2003 موهبة عمرو زكي مع المنصورة وبعدما أصبح نجما في هجوم منتخب مصر بعمر 22 عاما أصبح أغلى لاعب يبيعه إنبي في تاريخه بقيمة 3 ملايين يورو لصالح لوكوموتيف موسكو الروسي.

الأمر تكرر بعد 6 أعوام فخرج أحمد المحمدي الذي بدأ مشواره مع غزل المحلة عبر الفريق البترولي وبعد تألقه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2010 لينتقل لصفوف سندرلاند الإنجليزي مقابل مليوني ونصف مليون يورو، وليصبح بعد ذلك أكثر لاعب مصري خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي والأكثر استمرارا.

في الدوري المصري باع إنبي كل من صلاح محسن وحمدي فتحي ووليد سليمان وصالح جمعة وأكرم توفيق ومؤمن زكريا وأحمد عبد الظاهر للأهلي.

فيما انتقل للزمالك من الفريق البترولي كل من: كهربا وإسلام عوض ومحمد الشامي وعبد الله جمعة وأحمد رفعت ومحمد ناصف وصلاح عاشور وعماد السيد.

دون النظر لمقدار نجاح ما قدمه كل لاعب في تجربته مع القطبين، لكن إنبي وضع نفسه في الخانة الأولى للصراع الدائم بين الأهلي والزمالك بشكل سنوي على صفقة الموسم.

في سوق الانتقالات الجارية، رحل محمود جاد للمصري وجون إيبوكا لسيراميكا كليوباترا، ليصبحا ضمن أغلى 10 صفقات رحلت عن صفوف الفريق البترولي بتاريخه.

لنبدأ إذا مع قطاع الناشئين

إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في إنبي تحدث في وقت سابق عن كيفية تكوين الفريق قبل الصعود الفريق للدوري الممتاز موسم 2002-03: "توليت منصب مدير الكرة في إنبي، والفكرة أن يكون لديك عين ثاقبة تختار وتضع نظاما للفريق، المديرون الرياضيون في أوروبا يضعوا الخطة ويسير عليها الفريق، شكلّنا فريقا يمتلك اللاعبين أصحاب المهارة والسرعة، واخترنا الأسماء من مواليد 76- 77 (بمتوسط عمر 25 عاما)، بعد صعود الفريق للممتاز لم نُسَرح اللاعبين وضممنا 4 لاعبين فقط على 21 لاعبا".

وأَضاف "تعلمنا من تجربتنا من النادي الأهلي، وكلفني الوزير بتنفيذ قطاع الناشئين، وعجبتني الأفكار حينها، الأهلي كان يعتمد على فريق النيل والذي كان يرعاه ويتدرب فيه لاعبين لم تسنح لهم الفرصة للاتضمام لفرق الشباب والناشئين تحت إشراف مدربي الأهلي، حاولت ضم اللاعبين الذين لم ينضموا للفريقين، وبالفعل ضممت مروان محسن مقابل 500 جنيه في 2003 تحت 14 عاما وبعد ذلك انضم إلى بتروجت".

وأوضح "من البداية في 2003 وحتى 2020 قدمنا 121 لاعبا دوليا، بدءا من جيل 1983 بداية من عمرو زكي والراحل محمد عبد الوهاب ثم مرورا بمحمد عبد الشافي وإسلام جاد وحسام عبد الجواد، وجيل 1987 جميع اللاعبين وعددهم 25 لاعبا لعبوا في الدوري الممتاز، منهم 10 لاعبين شاركوا في البطولات الإفريقية، رامي صبري وأحمد المحمدي وإسلام عوض ومصطفى شمامة وصلاح عاشور، وتم قيد منهم 15 لاعبا دفعة واحدة في الفريق الأول في الدوري وأيضا عامر عامر ومهدي سليمان".

وأردف "جيل 2001 بقيادة ربيع ياسين مع منتخب الشباب، من بينهم محمود جاد، أقيس المنافسين ولدي تقارير عن كل لاعبي الناشئين والشباب، وأتعب في عملي لأصبح ناجحا".

وتابع "على سبيل المثال، حاولت ضم محمد فخري لاعب الأهلي الحالي من غزل المحلة وهو بعمر 9 سنوات، وظللت أنافسهم على ضمه سنويا، حتى انتقل لصفوف الأهلي في النهاية".

بالعودة إلى محمد غرابة الذي أصبح حاليا مديرا لمنتخب مصر قال: "صلاح محسن بدأ في إنبي بعمر 8 سنوات واستثمر فيه النادي لمدة 10 سنوات، حتى لعب للفريق الأول وخلال موسم ونصف تحت قيادة إيهاب جلال تألق، وعند سن 18 عاما حصل اللاعب على عروض حقيقية من الدوري النمساوي والتشيكي بشكل رسمي، حتى حسمت رغبة اللاعب انتقاله لـ الأهلي".

تحول مجهود إمام محمدين في البداية لنظام عمل في إنبي، فاستفاد الفريق كثيرا على مدار سنوات حتى رحيله صوب الاتحاد السكندري وقبل عودته مجددا منذ أيام لتولي المهمة من جديد في إنبي.

في السنوات الأخيرة تحولت أنظار إنبي أكثر للاعتماد على لاعبي الدرجة الثانية، الأمثلة كثيرة لكن الأقرب في الموسم المنقضي هما الثنائي مروان داوود ومصطفى شلبي.

مروان داوود بدأ مشواره في الشمس بالدرجة الثانية ولم تسنح له فرصة المواصلة مع الأهلي في قطاع الناشئين وانتقل إلى إنبي بداية موسم 2021-22.

بعد 4 مباريات فقط في الدوري جذب أنظار كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر فانضم لقائمة الفراعنة في كأس العرب ثم كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.

ولولا الإصابة بالرباط الصليبي في منتصف الموسم، لتهافتت عليها لأندية للحصول على خدماته.

انضمام مروان داوود لإنبي جاء بترشيح أحمد عيد عبد الملك لحلمي طولان.

أبو العنين شحاتة صرّح لـ FilGoal.com: "أثناء قيادة الرجاء في الدرجة الثانية رشحت محمد إسماعيل حامد مدافع الفريق إلى حلمي طولان المدير الفني لإنبي في ذلك التوقيت، وطلب طولان مشاهدة اللاعب في الملعب وبعد فترة تم التعاقد مع اللاعب وكان في صفقة انتقال حر".

وأصبح محمد حامد من الأعمدة الأساسية لإنبي ويلعب في مركزي قلب الدفاع والوسط المدافع بعدما قضى موسما معارا لأسوان.

منذ 4 سنوات لعب مصطفى شلبي في الدرجة الرابعة والآن أصبح لاعبا دوليا وتصارع عليه الأهلي والزمالك حتى ظفر به الأخير.

أداء الجناح الأيسر في الموسم المنقضي لا يُوحي بأنه لاعب يخوض موسمه الثاني فقط بالدوري الممتاز.

محمد عبد السميع المدير الفني السابق لنادي بترول السابق قال لـ FilGoal.com في وقت سابق: "أثناء بدايتي مع الفريق كان اللاعب مصابا ولكن الإداريين تحدثوا معي بأنه لاعب جيد فعندما تعافى، شارك مع الفريق وساهم في صعود الفريق للدرجة الثانية ".

وأكمل "تألق مع الفريق في الدرجة الثانية ولفت الأنظار بشدة، وكان يعتبر أفضل جناح في الدرجة الثانية بسرعاته فأصبحت أندية الممتاز تتحدث عنه".

وتابع "يمتاز بتقبل المعلومة بسرعة والتطور السريع وتنفيذ التعليمات، شخصيته كانت تعني بأنه يستحق بأن يكون لاعبا كبيرا، شارك على لاعبين ذو خبرات في الفريق".

وأتم "فتحي مبروك تحدث معي عن قدرات اللاعب فذكرت لهم بأنه لاعب جيد يستحق الانضمام لأول خمسة أندية في الدوري وأيضا تابع إنبي للاعب فقرروا ضمه وتعاقد مع إنبي ليتألق مع الفريق وينضم لمنتخب مصر لأنه يستحق ذلك".

علي فوزي الذي كان قريبا من الانتقال للمصري في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات انضم لإنبي قادما من الأولمنيوم، كذلك حمدي فتحي انضم لإنبي بعدما شارك في موسم دمنهور الوحيد بالدوري الممتاز موسم 2014-15.

والأن ضم إنبي محمد ناصر الذي برز بشدة مع إيسترن كومباني وانضم للفريق البترولي بعد هبوط فريقه ويشغل أيضا مركز خط الوسط.

القائمة ستطول بكل تأكيد في الحديث عن اللاعبين القادمين من الدرجة الثانية، لكن يعرف إنبي كيف تؤكل الكتف فيما يخص المواهب.

ومن أجل أن يصبح لإنبي أعين أكثر في الدرجة الثانية، وقع على عقود رعاية فريق المصري بالسلوم لمدة موسم واحد.

عطية صابر المدير الفني لـ المصري بالسلوم قال لـ FilGoal.com: "سنشارك بعناصر فريق مواليد 2001 بالإضافة إلى مواليد 1999\2000، الهدف هو تطوير واكتساب خبرات لعناصر الشباب بالاحتكاك القوي مع لاعبي الدرجة الثانية من أجل الاستفادة الفنية وتحقيق الهدف وهو تواجد عناصر جيدة تستحق فرصة مع الفريق الأول لـ إنبي".

وكان رمضان ناجي رئيس المصري بالسلوم قد صرّح لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق: "عقد الرعاية قابل للتجديد، سيكون عطية صابر مدربا للفريق بتواجد 20 لاعبا من مواليد 2001 في فريق إنبي مع 6 من لاعبينا فوق السن".

المدير الفني

قبل شهر تقريبا من بداية الدوري، أعلن إنبي تعيين أحمد عبد المنعم "كشري" مديرا فنيا للفريق.

كشري عقب تعيينه صرّح قائلا لـ FilGoal.com: "أيمن الشريعي رئيس النادي أكد لي أن إنبي يريد مدرب طموح ويمتلك القدرة على اكتشاف النجوم من قطاع الناشئين، وهذه أهداف مشتركة بيننا".

وأردف "أجتمعت مع لجنة الكرة وتم الاتفاق على التوقيع لمدة موسمين وأنا معجب بفكر رئيس النادي ومشروع إنبي، فالنادي يطمح لتحقيق مركز جيد وظهور الشباب بطريقة جيدة".

وأتم تصريحاته "شرف كبير لي تولي قيادة إنبي لأنه ناد ولد كبيرا وأتمنى تحقيق النتائج الجيدة معه ونطمح لتقديم كرة قدم مميزة خلال الموسم الجديد، والناشئين في النادي معظمهم ينضم للمنتخبات الوطنية وسيكون لهم دورا مميزا".

في نفس السياق أوضح شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم النادي سبب استقدام كشري في منصب المدير الفني عبر قناة TEN: "رأينا أن كشري الأنسب لتلك المرحلة، وما قدمه مع أسوان بالإمكانات المتاحة وأفكارة الفنية جعلتنا نتفق على اختياره".

كشري يخوض ثالث تجاربه في الدوري الممتاز بعد أسوان والإنتاج الحربي، وسيجتمع مع محمد المرسي وإبراهيم جلال وكريم الطيب ومحمد إسماعيل ومصطفى دويدار الذي دربهم منذ 3 مواسم.

قبل كشري اعتمد إنبي على مدرسة المدربين الذين يعتمدون على المواهب الشابة بل ويمنحوهم الفرص للمشاركة مع الكبار.

في 2016 على سبيل المثال شارك أكرم توفيق لأول مرة في الدوري تحت قيادة هاني رمزي بعمر 18 عاما في مواجهة الزمالك.

حلمي طولان منح الفرصة لـ 12 لاعبا تحت 23 عاما للظهور الأول في الدوري المصري خلال ولايته الأخير والتي امتدت ما يزيد عن عامين.

علاء عبد العال في تجربته التي لم تمتد كثيرا مع إنبي أشرك صلاح محسن وأحمد فتوح ومحمد الشامي لأول مرة في الدوري.

المدربون أصحاب العين الخبيرة لم يتوقف عملهم عن منح الشباب الفرصة الأولى للمشاركة.

حمد إبراهيم مساعد إيهاب جلال خلال تجربة إنبي حكى لـ FilGoal.com لماذا قرر الجهاز الفني لإنبي الدفع بحمدي فتحي كقلب دفاع قائلا في وقت سابق: "هي إمكانيات لاعب تراها خلال المران، ومن ذكاء اللاعب، أمور تجعلك توظفه في مراكز قادر على اللعب بها"

وأضاف حمدي من اللاعبين الأذكياء ولديه عنصر السرعة ورائع في توقع الكرة، وهذا يجعل اللاعب يؤدي في مراكز مختلفة بسهولة".

وعن هذا يقول حمد إبراهيم: "كان هذا من الأشياء التي عمل إيهاب جلال على تعديلها مع حمدي، وبذكائه تطور وهذا ما جعله يلعب في هذا المركز بسهولة، وهذا ما يثبت صحة توقعنا".

وجود مدرب كإيهاب جلال مع منظومة إنبي ساهم في تطوير حمدي فتحي الذي أصبح ركيزة اساسية في الأهلي ومنتخب مصر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي سبق له أن وصف إيهاب جلال بـ "الأب الروحي" بعدما نشر صورة تجمعه مع مدربه السابق في إنبي.

حلمي طولان جمع فريقا شابا وواعدا برز منه الكثير، حتى أن إنبي جدد تعاقد 21 لاعبا لمدة موسمين في مايو 2021، وأغلبهم من عناصر الفريق الأساسية الآن.

المنتخب

سبق أن صرح إمام محمدين أن الفريق قدم 121 لاعبا دوليا.

في السنوات الأخيرة أصبح من المعتاد أن نجد لاعبين من إنبي في منتخب الشباب، أحمد نادر حواش مهاجم منتخب مصر للشباب بالإضافة إلى محمد حمدي وأحمد رشدي تواجدوا في كأس العرب 2022 والتي حل بها المنتخب ثانيا.

كما امتلك منتخب مصر تحت 17 عاما 5 لاعبين من إنبي في كأس العرب الأخيرة وتواجد منهم 2 أيضا في قائمة معسكر المنتخب لمعسكر تصفيات أمم إفريقيا وهما محسن أشرف وعلي إيهاب.

وضم المنتخب الأولمبي زياد كمال في معسكره الأخير والذي شهد مواجهتي بنين وديا.

ربما الأعداد قليلة في الوقت الحالي، في 2006 ضمت قائمة منتخب مصر كل من سمير صبري وعمرو زكي من إنبي، وفي 2008 أحمد المحمدي وأضيف له عبد العزيز توفيق وأحمد رؤوف في قائمة أمم إفريقيا 2010.

منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين ضم كل من كهربا وأحمد رفعت وصالح جمعة وشريف دابو وأسامة إبراهيم وهم من إنبي.

وبعد 6 سنوات ضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي، أسامة جلال كعنصر أساسي في التتويج باللقب ومن ثم المشاركة في الأولمبياد.

القائمة ستكون طويلة إذا حصرنا كل البطولات، لكن هؤلاء ربما هم الأبرز سابقا وحاليا.

سيخوض إنبي موسمه الـ 21، وخلال 20 عاما سابقة لم يستطع أي نادٍ أن يحافظ على نفسه سواء أندية جماهيرية أو مؤسسات، وظل الفريق البترولي ملازما لمكانه وسط الكبار، والسر وراء "قطاع الناشئين ومواهب الدرجة الثانية".