الدوري الأوروبي – قطبا روما يتعادلان.. ورقم تاريخي لـ إيموبيلي

حسم التعادل نتيجة فريقي روما ولاتسيو قطبا العاصمة الإيطالية في الدوري الأوروبي.

وتتواصل معاناة قطبي العاصمة الإيطالية في المسابقة، فيحتل كلاهما المركز الثالث في مجموعته.

لاتسيو × شتورم جراتس

واصلت المجموعة السادسة التعادل في نفس رصيد النقاط للفرق الأربعة بعد تعادلات في المجموعة مثلما حدث في الجولة الماضية.

وتعادل لاتسيو بنتيجة 2-2 وهو منقوص بـ 10 لاعبين مع الفريق النمساوي.

تشيرو إيموبيلي تقدم أولا عن طريق ركلة جزاء للنسور في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأصبح إيموبيلي أفضل هداف لـ لاتسيو في المسابقات الأوروبية برصيد 21 نقطة متفوقا على سيموني إنزاجي صاحب الـ 20 هدفا.

لكن مانويل لازاري ارتكب خطأً طُرد على إثره في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

البديل ويليام بوفينج سجل هدف التعادل في الدقيقة 55 بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني.

وسجل بيدرو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 71، لكن بوفينج سجل التعادل قبل 7 دقائق على النهاية.

وفي نفس المجموعة تعادل فيينورد الهولندي وميتييلاند الدنماركي من جديد بنتيجة 2-2 ليصبح في رصيد الفرق الأربعة 5 نقاط قبل جولتين على النهاية.

ريال بيتيس × روما

تعثر روما من جديد بالعودة بنقطة من ملعب بيتو فيارمارين معقل ريال بيتيس الإسباني والذي حجز بطاقة التأهل مباشرة لدور الـ 16.

تقدم سيرخيو كانليس بهدف في الدقيقة 34 لأصحاب الأرض.

وسجل أندريا بيلوتي هدف التعادل للذئاب الإيطالية في الدقيقة 53.

فوز بيتيس أوصل الفريق للصدارة برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد روما عند 4 نقاط.