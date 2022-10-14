تين هاج: كان علينا التحلي بالصبر ضد أومونيا.. ربما احتفظنا بالأهداف لمباريات الأسبوع المقبل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

تين هاج - مدرب مانشستر يونايتد

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه تعين عليه التحلي بالصبر أمام التكتل الدفاعي لمنافسه أومونيا في المباراة التي فاز فيها فريقه بصعوبة.

وهُزم أومونيا أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء الهدف الذي سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

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وتحدث تين هاج عقب المباراة عبر شبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "كرة القدم تتعلق بتسجيل الأهداف ونحن خلقنا الكثير من الفرص ولكننا لم نهز الشباك سوى مرة واحدة وفزنا ونحن سعداء بذلك".

وعن كيف يجعل فريقه أكثر حدة في الهجوم أجاب المدرب الهولندي "قمنا بذلك ولهذا سجلنا الهدف، واصلنا السيطرة على الكرة ومنعنا الخصم من التقدم وخلقنا الفرص وسجلنا الهدف".

وبسؤاله عن هل يشعر بالقلق لإهدار الكثير من الأهداف أجاب "لا، سجلنا الكثير من الأهداف في مباريات سابقة وسنواصل العمل لذا لا أشعر بالقلق أتمنى أن نكون احتفظنا بالأهداف لمباريات الأسبوع المقبل".

وأكمل "في الـ10 دقائق الأخيرة واصلنا التركيز، فحينما تلعب ضد فريق يتكتل دفاعيا بقوة في الخلف يجب أن نتحلى بالصبر لأنه علينا توخي الحذر حتى لا يقوموا بهجمة مرتدة لذا أشيد باللاعبين اليوم".

وأتم "نعم كنا نود تسجيل الأهداف مبكرا لجعل المباراة أسهل".

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