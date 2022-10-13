حارس أومونيا: حققت حلمي باللعب أمام يونايتد الذي أشجعه.. لماذا أشعر بالحزن؟

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

فرانسيس أوزوهو - أومونيا

لا يشعر فرانسيس أوزوهو حارس مرمى أومونيا بالحزن على الرغم من الهزيمة القاتلة التي تلقاها فريقه على يد مانشستر يونايتد.

وهُزم أومونيا أمام مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء الهدف الذي سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

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وتحدث أوزوهو عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "لا أشعر بالحزن لأننا حظينا بمباراة رائعة، فهذا ليس ملعبا سهلا للعب فيه أمام اللاعبين العظماء".

وواصل "نعم أنا مشجع لمانشستر يونايتد، وحينما أقيمت القرعة كان لدي حلم تحقق باللعب هنا في أولد ترافورد".

وأكمل الحارس النيجيري "عندما رأيت القرعة أردت اللعب في ملعب أولد ترافورد وحصلت على الفرصة سعيد بذلك".

وواصل الحارس الذي تصدى لـ11 فرصة محققة خلال المباراة حديثه قائلا: "نعم هذا أفضل أداء في مسيرتي أعتقد ذلك".

وأتم "أنا فخور بزملائي لأنه لعبنا جيدا ودافعنا بشكل قوي وأنا سعيد بأدائي كذلك".

فرانسيس أوزوهو أومونيا مانشستر يونايتد
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