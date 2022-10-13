تريزيجيه يسجل.. طرابزون يقسو على موناكو برباعية في الدوري الأوروبي

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع باكاسيتس بعد الهدف الثاني لـ طرابزون سبور

قاد محمود حسن تريزيجيه نادي طرابزون سبور للفوز على موناكو بنتيجة ثقيلة.

وسجل تريزيجيه هدفا في فوز طرابزون على موناكو بنتيجة 4_0 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وأصبح تريزيجيه بفضل هذا الهدف، هداف فريقه في الدوري الأوروبي برصيد هدفين بعدما سجل من قبل ضد النجم الأحمر الصربي.

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وافتتح مالانج سار أهداف طرابزون سبور بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 44 من الشوط الأول.

وأضاف فيكتور هوجو الهدف الثاني لـ طرابزون سبور في الدقيقة 48 من ضربة راسية متقنة.

وعزز إينيس بردهي تقدم طرابزون بالهدف الثالث في الدقيقة 57 بعدما نفذ ضربة ثابتة أرضية سكنت شباك موناكو.

واختتم تريزيجيه أهداف طرابزون في الدقيقة 69 بعدما استغل خطأ مدافع موناكو.

وارتقى طرابزون بهذا الانتصار إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة، متساويا مع موناو برصيد 6 نقاط.

ويتصدر فرينكفاروسي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد النجم الأحمر في المركز الرابع بدون نقاط.

طرابزون سبور تريزيجيه
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