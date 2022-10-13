ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

كانتي - توني كروس

أصبح موقف نجولو كانتي لاعب تشيلسي وخط وسط منتخب فرنسا من المشاركة في كأس العالم 2022 محل شك.

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس فإن كانتي أجرى عملية جراحية للتخلص من إصابته في عضلة الفخذ.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يغيب كانتي عن المشاركة مع تشيلسي لـ4 أو 5 مباريات.

أخبار متعلقة:
هدف قاتل ينهي استبسال "الحارس المانشستراوي".. يونايتد يسقط أومونيا +90 إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي ليفاندوفسكي: إذا لم يفز بنزيمة بالكرة الذهبية لنلغيها

وأوضح التقرير أن موقف كانتي من المشاركة في المونديال أصبح محل شك كبير عقب تلك الإصابة.

ولم يشارك كانتي خلال الموسم الجاري مع تشيلسي سوى مرتين فقط في بداية الدوري ضد إيفرتون وتوتنام ويغيب منذ شهر أغسطس الماضي للإصابة.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة من كأس العالم رفقة كل من أستراليا وتونس والدنمارك.

كانتي فرنسا تشيلسي
نرشح لكم
روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله يوفنتوس يكشف مدة غياب دي ماريا.. وموقفه من كأس العالم هل يلحق ديبالا بـ كأس العالم؟ فيفا يعلن توزيع 209 مليون دولار على الأندية حول العالم بسبب كأس العالم 2022 الإصابة تبعد مهاجم المغرب عن كأس العالم آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع كواليس أغنية كأس العالم 2022 في قطر.. المونديال ينطلق بأصوات مطربات عربيات لأول مرة
أخر الأخبار
تريزيجيه يسجل.. طرابزون يقسو على موناكو برباعية في الدوري الأوروبي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم 13 دقيقة | قطر 2022
21 لاعبا.. صفقات الداخلية في سوق انتقالات 2022-2023 15 دقيقة | الكرة المصرية
هدف قاتل ينهي استبسال "الحارس المانشستراوي".. يونايتد يسقط أومونيا +90 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي 30 دقيقة | أمريكا
ليفاندوفسكي: إذا لم يفز بنزيمة بالكرة الذهبية لنلغيها 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو عن ثنائية هجومه: كانت كارثة بآذان حمراء 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 5 دقائق من مشاركته.. تريزيجيه يسجل ويتصدر ترتيب هدافي طرابزون في الدوري الأوروبي 59 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي