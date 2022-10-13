ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 23:23
كتب : FilGoal
أصبح موقف نجولو كانتي لاعب تشيلسي وخط وسط منتخب فرنسا من المشاركة في كأس العالم 2022 محل شك.
نجولو كانتي
النادي : تشيلسي
وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس فإن كانتي أجرى عملية جراحية للتخلص من إصابته في عضلة الفخذ.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يغيب كانتي عن المشاركة مع تشيلسي لـ4 أو 5 مباريات.
وأوضح التقرير أن موقف كانتي من المشاركة في المونديال أصبح محل شك كبير عقب تلك الإصابة.
ولم يشارك كانتي خلال الموسم الجاري مع تشيلسي سوى مرتين فقط في بداية الدوري ضد إيفرتون وتوتنام ويغيب منذ شهر أغسطس الماضي للإصابة.
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة من كأس العالم رفقة كل من أستراليا وتونس والدنمارك.
نرشح لكم
روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله يوفنتوس يكشف مدة غياب دي ماريا.. وموقفه من كأس العالم هل يلحق ديبالا بـ كأس العالم؟ فيفا يعلن توزيع 209 مليون دولار على الأندية حول العالم بسبب كأس العالم 2022 الإصابة تبعد مهاجم المغرب عن كأس العالم آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع كواليس أغنية كأس العالم 2022 في قطر.. المونديال ينطلق بأصوات مطربات عربيات لأول مرة
أخر الأخبار
ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم 13 دقيقة | قطر 2022
إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي 30 دقيقة | أمريكا