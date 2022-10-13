ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم

أصبح موقف نجولو كانتي لاعب تشيلسي وخط وسط منتخب فرنسا من المشاركة في كأس العالم 2022 محل شك.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس فإن كانتي أجرى عملية جراحية للتخلص من إصابته في عضلة الفخذ.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يغيب كانتي عن المشاركة مع تشيلسي لـ4 أو 5 مباريات.

وأوضح التقرير أن موقف كانتي من المشاركة في المونديال أصبح محل شك كبير عقب تلك الإصابة.

ولم يشارك كانتي خلال الموسم الجاري مع تشيلسي سوى مرتين فقط في بداية الدوري ضد إيفرتون وتوتنام ويغيب منذ شهر أغسطس الماضي للإصابة.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة من كأس العالم رفقة كل من أستراليا وتونس والدنمارك.