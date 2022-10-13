21 لاعبا.. صفقات الداخلية في سوق انتقالات 2022-2023

أبرم الداخلية 21 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية 2022\2023.

وصعد الفريق إلى الدوري الممتاز مؤخرا من مجموعة القاهرة.

ويستعرض FilGoal.com كل صفقات الداخلية:

حسين رجب

المهاجم انضم إلى صفوف الداخلية من المصري.

أحمد ريفو

الظهير الأيسر انضم إلى صفوف الداخلية قادما من سموحة

محمد نجيب

قلب الدفاع المخضرم ارتدى قميصه الجديد قادما من الجونة

مهاب ياسر

لاعب الوسط انتقل من إنبي إلى صفوف الداخلية.

صلاح يحيى

انضم المهاجم إلى صفوف الصاعد حديثا قادما من بيراميدز

إريك سيرجي

لاعب الوسط ترك مصر للمقاصة بعد هبوطه وواصل الرحلة في الدوري الممتاز.

ألان كيامبادي

الظهير الأيمن انضم إلى الداخلية قادما من الجونة.

محمد رمضان

صانع الألعاب يخوض مغامرته الجديدة في الممتاز قادما من الإنتاج الحربي.

أحمد طارق سليمان

حارس المرمى غادر مصر للمقاصة صوب الداخلية.

محمد مجدي

حارس مرمى آخر انضم قادما من الإسماعيلي.

محمود منصور

الظهير الأيسر انتقل إلى الممتاز قادما من بتروجت.

ميدو حسام

المدافع انتقل على سبيل الإعارة من الأهلي.

شيميزي كيليتشي

لاعب الوسط انضم قادما من جومبي يونايتد

وليد مصطفى

الجناح انضم إلى الداخلية على سبيل الإعارة من الأهلي.

محمد نصير

لاعب الوسط انضم إلى الداخلية على سبيل الإعارة من الأهلي.

مصطفى فوزي

المهاجم انضم إلى الداخلية على سبيل الإعارة من الأهلي.

أحمد سيد عبد النبي

لاعب الوسط انضم إلى الداخلية معارا من الأهلي.

كريستوفر جون

اللاعب النيجيري انضم كأجنبي تحت السن لمدة 3 سنوات.

محمود عزت

الدافع انتقل من الداخلية إلى سموحة

عبد الله أوجيفيني

النيجيري ينضم إلى محترفي الداخلية الصاعد حديثا.

فانوم ألفريد

لاعب وسط نيجيري آخر في صفوف الداخلية.