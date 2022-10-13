21 لاعبا.. صفقات الداخلية في سوق انتقالات 2022-2023

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

الداخلية

أبرم الداخلية 21 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية 2022\2023.

وصعد الفريق إلى الدوري الممتاز مؤخرا من مجموعة القاهرة.

ويستعرض FilGoal.com كل صفقات الداخلية:

حسين رجب

المهاجم انضم إلى صفوف الداخلية من المصري.

أحمد ريفو

الظهير الأيسر انضم إلى صفوف الداخلية قادما من سموحة

محمد نجيب

قلب الدفاع المخضرم ارتدى قميصه الجديد قادما من الجونة

مهاب ياسر

لاعب الوسط انتقل من إنبي إلى صفوف الداخلية.

صلاح يحيى

انضم المهاجم إلى صفوف الصاعد حديثا قادما من بيراميدز

إريك سيرجي

لاعب الوسط ترك مصر للمقاصة بعد هبوطه وواصل الرحلة في الدوري الممتاز.

ألان كيامبادي

الظهير الأيمن انضم إلى الداخلية قادما من الجونة.

محمد رمضان

صانع الألعاب يخوض مغامرته الجديدة في الممتاز قادما من الإنتاج الحربي.

أحمد طارق سليمان

حارس المرمى غادر مصر للمقاصة صوب الداخلية.

محمد مجدي

حارس مرمى آخر انضم قادما من الإسماعيلي.

محمود منصور

الظهير الأيسر انتقل إلى الممتاز قادما من بتروجت.

ميدو حسام

المدافع انتقل على سبيل الإعارة من الأهلي.

شيميزي كيليتشي

لاعب الوسط انضم قادما من جومبي يونايتد

وليد مصطفى

الجناح انضم إلى الداخلية على سبيل الإعارة من الأهلي.

محمد نصير

لاعب الوسط انضم إلى الداخلية على سبيل الإعارة من الأهلي.

مصطفى فوزي

المهاجم انضم إلى الداخلية على سبيل الإعارة من الأهلي.

أحمد سيد عبد النبي

لاعب الوسط انضم إلى الداخلية معارا من الأهلي.

كريستوفر جون

اللاعب النيجيري انضم كأجنبي تحت السن لمدة 3 سنوات.

محمود عزت

الدافع انتقل من الداخلية إلى سموحة

عبد الله أوجيفيني

النيجيري ينضم إلى محترفي الداخلية الصاعد حديثا.

فانوم ألفريد

لاعب وسط نيجيري آخر في صفوف الداخلية.

الداخلية كل صفقات الداخلية الدوري المصري كل صفقات الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يرتدي الزي الأبيض في مواجهة فلامبو الدوري المصري - نونو ألميدا والمفتاح الخاص مع فاركو في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي خبر في الجول - حارس شباب الزمالك ينتقل إلى الترسانة قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام فلامبو.. واستمرار غياب الونش اتحاد الكرة يسلم أندية الدوري الكرة الموحدة الغندور وشاهندة المغربي يمثلان التحكيم المصري في دوري أبطال إفريقيا للسيدات طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وفلامبو
أخر الأخبار
حارس أومونيا: حققت حلمي باللعب أمام يونايتد الذي أشجعه.. لماذا أشعر بالحزن؟ 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه يسجل.. طرابزون يقسو على موناكو برباعية في الدوري الأوروبي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم 38 دقيقة | قطر 2022
21 لاعبا.. صفقات الداخلية في سوق انتقالات 2022-2023 41 دقيقة | الكرة المصرية
هدف قاتل ينهي استبسال "الحارس المانشستراوي".. يونايتد يسقط أومونيا +90 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي 56 دقيقة | أمريكا
ليفاندوفسكي: إذا لم يفز بنزيمة بالكرة الذهبية لنلغيها ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو عن ثنائية هجومه: كانت كارثة بآذان حمراء ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي