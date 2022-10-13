إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي بوكا جونيورز إصابة قائده ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي لقدمه اليمنى.

ماركوس روخو النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

وسيجري المدافع المخضرم عملية جراحية يوم الإثنين المقبل.

وتعرض روخو للإصابة في مباراة سارامنتو خونين في الجولة 25 والتي انتهت بالفوز 1-0.

وتلقى بوكا جونيورز ضربة موجعة قبل جولتين على نهاية الدوري الأرجنتيني إذ يتصدر ترتيب المسابقة بفارق 4 نقاط بشكل مؤقت عن أقرب منافسيه، ريفر بليت.

وانضم روخو إلى بوكا جونيورز في فبراير 2021 ومن ثم أصبح قائدا للأزرق والأصفر.

وخاض بقميص الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

#ParteMédico Marcos Rojo: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente el día lunes. Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/Xz4sMs7G54 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 13, 2022

وتعرض خلال مسيرته مع الفريق للطرد مرتين وكلاهما جاءا ضد الغريم التقليدي، ريفر بليت.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها روخو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد موسم 2016-17 عندما كان لاعبا لـ مانشستر يونايتد.

ولم ينضم روخو لقائمة منتخب الأرجنتين منذ 2019، إذ شارك لآخر مرة ضد ألمانيا في لقاء ودي انتهى بالتعادل 2-2.