مورينيو عن ثنائية هجومه: كانت كارثة بآذان حمراء

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

مورينيو

وصف جوزيه مورينيو مدرب روما ثنائية فريقه الهجومية المكونة من تامي أبراهام وأندريا بيلوتي بـ "الكارثية" خلال مباراة الفريق أمام ريال بيتيس في الدوري الأوروبي.

وكانت هذه المباراة الأولى للثنائي أبراهام وبيلوتي معا في التشكيل الأساسي.

وقال مورينيو في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة: "لقد كانت كارثة في الشوط الأول. سيئة للغاية".

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وأضاف "لم يفعلا ما طلبته. لقد خرجا بين الشوطين بآذان حمراء لأني كنت أصرخ عليهما كثيرا".

وأوضح البرتغالي "كان الأمر أفضل بعد الاستراحة، ليس فقط لأجل الهدف، بل لأنهما عملا معا".

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بيتيس، حيث رد بيلوتي بهدف التعادل على هدف سيرجيو كاناليس.

وكان بيتيس قد فاز بكل مبارياته الرسمية على ملعبه هذا الموسم قبل هذه المباراة.

كما فاز بيتيس على روما في الجولة الثالثة لدور المجموعات بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الماضي على ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية.

ويحتل روما المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق 6 نقاط عن ريال بيتيس المتصدر.

وإذا استمرت مباراة لودوجوريتس بفوزه على إتش جي كي، سيرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.

ريال بيتيس روما الدوري الأوروبي
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