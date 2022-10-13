بعد 5 دقائق من مشاركته.. تريزيجيه يسجل ويتصدر ترتيب هدافي طرابزون في الدوري الأوروبي

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - ريد ستار

احتاج محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي 5 دقائق فقط ليسجل هدف فريقه الرابع أمام موناكو في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 64 عوضا عن المقدوني إينس بارديهي.

واستغل الجناح المصري خطأ مدافع الفريق الفرنسي في التشتيت ليسجل هدف فريقه الرابع.

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وسجل تريزيجيه هدفه بتسديدة أرضية مقوسة من داخل الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 69.

وأصبح تريزيجيه بفضل هذا الهدف، هداف فريقه في الدوري الأوروبي برصيد هدفين بعدما سجل من قبل ضد النجم الأحمر الصربي.

ويقترب طرابزون سبور من تحقيق انتصار يرتقي به للمركز الثاني بشكل مؤقت.

وخاض تريزيجيه حتى الآن 15 مباراة في جميع المسابقات بقميص بطل تركيا.

سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

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