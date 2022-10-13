أرتيتا: سعداء بإيقاف رقم بودو جليمت الرائع

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 21:48

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال سعادته بقدرة فريقه على الانتصار على مضيفه بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي.

وفاز أرسنال على مضيفه بودو جليمت اليوم الخميس بهدف دون رد ضمن رابع جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث أرتيتا عقب المباراة قائلا: "أنا سعيد للغاية حقا بالفوز هنا".

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وواصل "هذا الفريق فاز في 14 مباراة له على التوالي وأتينا هنا ونح الفريق رقم 15 ولكننا استطعنا الفوز، لقد تحدثنا عن رقمهم هذا خلال الأيام الماضية".

وعن الأداء قال: "في الشوط الثاني هناك بعض الأمور التي علينا تحسينها، لكن كل اللاعبين لعبوا جيدا".

ويتصدر أرسنال المجموعة بتسع نقاط من ثلاث مباريات خاضها يليه أيندهوفن بسبع نقاط ثم بودو جليمت بأربع نقاط وأخيرا زيوريخ بدون أي نقطة.

أرتيتا أرسنال
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