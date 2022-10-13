رئيس لاتسيو عن هدف مانشستر يونايتد: سعره الآن 120 مليون يورو وليس 100.. إنه يرتفع شهريا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

سيتفن دي فري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

تحدث كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو عن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط الفريق الذي يعد على رادار مانشستر يونايتد لسنوات.

جاء ذلك بالتزامن مع أنباء ارتباطه بالانتقال إلى يوفنتوس في يناير القادم.

وقال لوتيتو في تصريحاته لصحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية: "ليس لدي أي اتفاق مع وكيله ماتيا كيزمان لبيعه إلى يوفنتوس أو لأي فريق آخر في الشتاء".

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وأضاف "على العكس، إنه يساوي الآن 120 مليون يورو، وليس 100 مليون يورو".

واختتم "سعره يرتفع كل شهر".

وجدد مانشستر يونايتد اهتمامه بلاعب الوسط الصربي عقب فشله في التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب برشلونة.

وفي نهاية سوق الصيف تمكن يونايتد من التعاقد مع كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد.

وحظي سافيتش البالغ من العمر 27 عاما ببداية جيدة لموسمه، حيث سجل 4 أهداف وصنع 7 في 12 مباراة بجميع المسابقات.

وساعدت هذه الانطلاقة فريقه لاتسيو في احتلال المركز الثالث بالدوري الإيطالي حتى الآن.

وحاليا يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تعافى من البداية السيئة بخسارتين متتاليتين، ليحقق 5 انتصارات وخسارة وحيدة في المباريات الست التالية في الدوري.

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