الدوري الأوروبي – فرايبورج يقسو على نانت برباعية بمشاركة مصطفى محمد

حقق فرايبورج فوزا ثقيلا على نانت ضمن مسابقة الدوري الأوروبي.

وفاز فرايبورج على نانت بنتيجة 4-0 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة من المسابقة.

فرايبورج رفع رصيده إلى 12 في صدارة ترتيب المجموعة، فيما توقف رصيد نانت عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وشارك المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد طوال المباراة وقاد هجوم نانت.

وافتتح لوكاس كوبلر التسجيل لـ فرايبورج عند الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية سكنت شباك نانت.

وأضاف ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني لنادي فرايبورج بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 70.

وعزز كيفين شادي تقدم فرايبورج وسجل الهدف الثالث للنادي الألماني بعد استغلال خطأ مدافع نانت في الدقيقة 82، قبل أن يختتم وو يونج جونج أهداف فرايبورج في الدقيقة 87 بعد متابعة رائعة.

وأهدر مصطفى محمد فرصة تقليص الفارق بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس فرايبورج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أولمبياكوس × كاراباخ

في المقابل حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أولمبياكوس اليوناني وكارباخ بطل أذربيجان ضمن الجولة الرابعة.

ورفع التعادل رصيد كاراباخ إلى 7 نقاط، فيما حصد أولمبياكوس النقطة الأولى له في المجموعة.

وبهذه النتئاج يتصدر فرايبورج ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل لثمن نهائي المسابقة.

فيما يأتي كارباخ في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونانت برصيد 3 نقاط وأولمبياكوس بنقطة واحدة قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

ويلعب نانت ضد كاراباخ خلال الجولة المقبلة ويتمسك بحظوظه القليلة في حسم بطاقة المركز الثاني، فيما يواجه فرانكفورت نظيره أولمبياكوس.