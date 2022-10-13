الدوري الأوروبي - بهدف غريب للغاية.. قطار أرسنال لا يتوقف ويجتاز بودو جليمت

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

ساكا يحتفل بالهدف مع مانشستر يونايتد أمام أرسنال

تغلب أرسنال على مضيفه بودو جليمت النرويجي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

تعرض صاحب الأرض لموقف صعب في الدقيقة 12 بإصابة لاعبه أولريك سالتنيس، ونزول ألبرت جرونبايك بدلا منه.

وفي الدقيقة 24 سجل بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيدة بطريقة غريبة، حيث تبادل الكرة مع إدوارد نكيتياه وتقدم، لتخرج الكرة منه وتصطدم بالمدافع ثم تعاود الاصطدام بصدر ساكا فتغافل الحارس وتسكن الشباك.

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وكاد جليمت أن يتعادل سريعا عن طريق ويليام بيليجرينو في الدقيقة 29، إلا ان اللاعب حاول إرسال الكرة فوق حارس المرمى لتمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 60 ترك بوكايو ساكا وريس نيلسون مقعديهما لجرانيت تشاكا وجابرييل مارتينيلي.

ثم أتى تاكيهيرو تومياسو وماركينيوس بدلا من بن وايت ومارتن أوديجارد في الدقيقة 70.

وأخيرا في الدقيقة 84 حل توماس بارتي على حساب سام لوكونجا.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 9 نقاط من 3 مباريات، حيث تأجلت مباراته الأولى ضد أيندهوفن بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

في المركز الثاني يأتي جليمت بـ 4 نقاط من 4 مباريات، بينما يأتي أيندهوفن ثالثا بنفس الرصيد من مباراتين فقط، حيث سيلاقي زيوريخ السويسري الليلة، والذي يتذيل المجموعة بصفر من 3 مباريات.

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