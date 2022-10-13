انتهت الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (1) - (0) أومونيا.. انتصار قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأومونيا التي تقام في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بفوز قاتل لمانشستر يونايتد بهدف دون رد.

ق90+3: جووووووووووووول مكتوميناي يسجل هدفا قاتلا ليونايتد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: مكتوميناي يشارك بدلا من كاسيميرو.

ق70: إريكسن يشارك بدلا من فريد.

ق70: تسديدة قوية من رونالدو تصدى لها حارس أومونيا.

ق60: تبديلان ليونايتد بمشاركة سانشو ولوك شو بدلا من أنتوني ومالاسيا.

ق55: راشفورد يهدر انفرادا جديدا بتسديدة خارج المرمى.

ق47: حارس أومونيا يواصل تألقه ويحرم فريد ورونالدو من هدف محقق.

ق46: تسديدة من راشفورد تصدى لها الحارس ببراعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: رأسية من كاسيميرو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق42: انفراد تام للاعب أومونيا ولكن برونو فضل التسديد بدلا من التمرير.

ق33: تسديدة قوية للغاية من كاسيميرو ارتطمت بيد الحارس ثم العارضة.

ق31: تسديدة قوية من رونالدو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق28: تسديدة من راشفورد تصدى لها الحارس.

ق25: تسديدة مقوسة جميلة من برونو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق23: تمريرة من رونالدو وبينية من أنتوني لكن راشفورد يهدر انفرادا وحارس أومونيا يتألق أمامه.

ق2: تسديدة مقوسة من راشفورد تصدى لها حارس أومونيا.

انطلاق المباراة.