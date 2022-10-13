تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو وراشفورد وأنتوني أساسيون ضد أومونيا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة أومونيا في رابع جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

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في الدفاع: تايريل مالاسيا- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: برونو فيرنانديز- فريد- كاسيميرو

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- كريستيانو رونالدو- أنتوني

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة بست نقاط، ويتصدر ريال سوسيداد السباق بتسع نقاط.

فيما يأتي شيريف تيراسبول ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا أومونيا بدون أي نقطة.

ماشستر يونايتد أومونيا الدوري الأوروبي
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