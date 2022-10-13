تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو وراشفورد وأنتوني أساسيون ضد أومونيا
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 20:08
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة أومونيا في رابع جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: تايريل مالاسيا- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف ديوجو دالوت
في الوسط الدفاعي: برونو فيرنانديز- فريد- كاسيميرو
في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- كريستيانو رونالدو- أنتوني
ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة بست نقاط، ويتصدر ريال سوسيداد السباق بتسع نقاط.
فيما يأتي شيريف تيراسبول ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا أومونيا بدون أي نقطة.
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