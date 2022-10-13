تريزيجيه بديلا في مواجهة طرابزون وموناكو بالدوري الأوروبي

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 20:07

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - ريد ستار

يتواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور في مواجهة موناكو بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة.

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وجاء التشكيل الأساسي لطرابزون سبور أمام موناكو كالتالي:

الحارس: أجوركان تشاكير

الدفاع: ستيفانو دانسويل- مارك بارترا – حسين تركمان - إيفرين إلمالي

الوسط: جان فيليب جبامين – إينسين بردهي - ماريك هامسيك

الهجوم: أوميت بوزوك – دجانيني تفاريس - أناستاسيوس باكاسيتاس.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط متساويا مع ريد ستار الصربي وخلف موناكو وفيرينكافاروسي ولكل منهما 6 نقاط.

طرابزون سبور تريزيجيه
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