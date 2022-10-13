تريزيجيه بديلا في مواجهة طرابزون وموناكو بالدوري الأوروبي
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
يتواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء طرابزون سبور في مواجهة موناكو بعد قليل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وشارك تريزيجيه مع طرابزون منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة.
وجاء التشكيل الأساسي لطرابزون سبور أمام موناكو كالتالي:
الحارس: أجوركان تشاكير
الدفاع: ستيفانو دانسويل- مارك بارترا – حسين تركمان - إيفرين إلمالي
الوسط: جان فيليب جبامين – إينسين بردهي - ماريك هامسيك
الهجوم: أوميت بوزوك – دجانيني تفاريس - أناستاسيوس باكاسيتاس.
ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط متساويا مع ريد ستار الصربي وخلف موناكو وفيرينكافاروسي ولكل منهما 6 نقاط.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو وراشفورد وأنتوني أساسيون ضد أومونيا مباشر الدوري الأوروبي - بودو جليمت (0) - (1) أرسنال مباشر الدوري الأوروبي - نانت (0) - (3) فرايبورج.. جووول الثالث تشكيل نانت – مصطفى محمد أساسي أمام فرايبورج في الدوري الأوروبي تشكيل أرسنال - أوديجارد أساسي أمام بودو جليمت.. ونيلسون ونكيتياه يقودان الهجوم كادينا كوبي: كورتوا يغيب عن تدريبات ريال مدريد وتقلُص حظوظه في الكلاسيكو كوندي يتدرب جماعيا مع برشلونة ويقترب من اللحاق بالكلاسيكو إيقاف راموس مباراتين