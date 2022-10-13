بعد 3000 يوم من المجد.. مارسيلو جاياردو يعلن نهاية مسيرته مع ريفر بليت

بعد 3000 يوم من توليه مهمة تدريب ريفر بليت، أعلن مارسيلو جاياردو نهاية مشواره مع الفريق الأرجنتيني دون تجديد تعاقده بعد رحلة امتدت لـ 8 سنوات ونصف.

وأقام ريفر بليت مؤتمر صحفيا اليوم الخميس، بعدما رفض جاياردو الحديث للإعلام عقب الفوز على بلاتنسي وضمان بطاقة التأهل لكوبا ليبرتادوريس 2023، والذي لم تكن أسبابه معروفة وظن البعض أنه للإعلان عن تجديد التعاقد.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي: " جئت لأعلن، سأحاول أن أكون مختصرا، هذه نهاية عقدي. ينتهي عقدي ولن أكون في النادي بعد الآن. إنه واحد من أكثر قرارات الصعبة والصادقة، وهي لحظة حساسة للتعبير عن نفسي".

وأضاف "كل شيء له نهاية، حان الوقت لإنهاء دورة جميلة وقيمة جدا وأخيرا أشكر المشجعين، الذين هتفوا لي عند كل مرة أدخل فيها الملعب، خاصة في هذه السنوات، سيكون أمرا لا يُنسى من الذاكرة، شكرا لكم على عروض المودة".

وتابع "بعيدا عن الحزن، لدي سلام داخلي يجعلني أشعر بالرضا عن نفسي لأن الطريق الطويل الذي قطعته في هذه السنوات يجعلني أشعر بالفخر الشديد".

وأتم "سأخوض مباراتي الأخيرة في مونيمنتال يوم الأحد. فقط أشكركم على الحب والعاطفة التي قدمتموها لي. شكرا جزيلا لكم".

وتتبقى مباراتين لجاياردو مع ريفر بليت، الأولى ضد روزاريو سنترال في مونيمنتال يوم 17 أكتوبر الجاري.

ويختتم مشواره ضد راسينج كلوب يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير.

نادي ريفر بليت كتب عبر حسابه بعد الإعلان الرسمي على "تويتر": "بعد أكثر من ثماني سنوات من المجد الذي سيبقى إلى الأبد في تاريخ ريفر وكرة القدم، أعلن مارسيلو جاياردو نهاية فترته كمدرب للنادي".

Después de más de ocho años de gloria que quedarán para siempre en la historia de River y del fútbol, Marcelo Gallardo anunció el final de su ciclo como entrenador del Club. 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔. ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/5n2LfIS3wA — River Plate (@RiverPlate) October 13, 2022

ويحتل ريفر بليت المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 44 نقطة في ترتيب الدوري الأرجنتيني وقبل جولتين فقط على النهاية وبفارق 4 نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر.

الأرجنتيني البالغ 46 عاما قاد المييوناريوس في 422 مباراة رسمية بجميع المسابقات فاز في 227 وتعادل في 111 وخسر 84، سجل 752 هدفا واستقبل 363.

المدرب الذي بدأ مشواره مع ريفر في 27 يوليو 2014 في كأس الأرجنتين ضد فييرو وانتهت بالفوز بركلات الترجيح، أصبح الأكثر تتويجا في تاريخ ريفر بليت.

فاز بـ 14 لقبا جعلته المدرب الأفضل في تاريخ النادي على مستوى الألقاب، منها لقبي كوبا ليبرتادوريس 2015 و2018 والذي يظل الأغلى بالفوز على حساب الغريم التقليدي بوكا جونيورز.

ولقب الدوري الأرجنتيني 2021، وكأس الأرجنتين 3 مرات وكأس السوبر الأرجنتيني مرتين وكأس الأبطال 2021، وكوبا سود أمريكانا 2014 (تعادل الكونفدرالية) وكأس السوبر القاري 3 مرات وكأس سوروجا.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وخلال الثماني سنوات ونصف التي تولى فيها جاياردو تدريب ريفر بليت، أجرى الأربعة الكبار من الكرة الأرجنتينية 37 تغييرا في منصب المدير الفني.

وجاءت التغييرات بواقع: 7 لـ بوكا جونيورز و8 لـ راسينج كلوب و10 لـ إنديبندينتي و12 لـ سان لورينزو.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية كشفت الأسماء المقترحة لتدريب الفريق عقب رحيل جاياردو، ويبرز من بينها هيرنان كريسبو ومارتن ديميليكس وبابلو إيمار.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.