انتهت في الدوري الأوروبي - بودو جليمت (0) - (1) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بودو جليمت وأرسنال في الدوري الأوروبي.

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ق 29 ماذا أهدر ويليام بيليجرينو؟! انفراد تام للاعب بودو جليمت فيحاول لعب الكرة فوق الحارس ولكن بجوار القائم

ق 21 بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول.. تبادل رائع للكرة مع إدوارد نكيتياه.. والكثير من التوفيق في اصطدام الكرة بالمدافع ثم بساكا لتغافل الحارس وتسكن الشباك

بداية المباراة