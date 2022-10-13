انتهت في الدوري الأوروبي - بودو جليمت (0) - (1) أرسنال
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بودو جليمت وأرسنال في الدوري الأوروبي.
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ق 29 ماذا أهدر ويليام بيليجرينو؟! انفراد تام للاعب بودو جليمت فيحاول لعب الكرة فوق الحارس ولكن بجوار القائم
ق 21 بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول.. تبادل رائع للكرة مع إدوارد نكيتياه.. والكثير من التوفيق في اصطدام الكرة بالمدافع ثم بساكا لتغافل الحارس وتسكن الشباك
بداية المباراة
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