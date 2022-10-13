انتهت في الدوري الأوروبي - بودو جليمت (0) - (1) أرسنال

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا يحتفل بهدف أرسنال في ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بودو جليمت وأرسنال في الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---

ق 29 ماذا أهدر ويليام بيليجرينو؟! انفراد تام للاعب بودو جليمت فيحاول لعب الكرة فوق الحارس ولكن بجوار القائم

ق 21 بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول.. تبادل رائع للكرة مع إدوارد نكيتياه.. والكثير من التوفيق في اصطدام الكرة بالمدافع ثم بساكا لتغافل الحارس وتسكن الشباك

بداية المباراة

بودو جليمت أرسنال الدوري الأوروبي
نرشح لكم
تريزيجيه يسجل.. طرابزون يقسو على موناكو برباعية في الدوري الأوروبي ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم هدف قاتل ينهي استبسال "الحارس المانشستراوي".. يونايتد يسقط أومونيا +90 ليفاندوفسكي: إذا لم يفز بنزيمة بالكرة الذهبية لنلغيها مورينيو عن ثنائية هجومه: كانت كارثة بآذان حمراء أرتيتا: سعداء بإيقاف رقم بودو جليمت الرائع رئيس لاتسيو عن هدف مانشستر يونايتد: سعره الآن 120 مليون يورو وليس 100.. إنه يرتفع شهريا الدوري الأوروبي – فرايبورج يقسو على نانت برباعية بمشاركة مصطفى محمد
أخر الأخبار
تريزيجيه يسجل.. طرابزون يقسو على موناكو برباعية في الدوري الأوروبي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: كانتي قد يغيب عن كأس العالم 11 دقيقة | قطر 2022
21 لاعبا.. صفقات الداخلية في سوق انتقالات 2022-2023 14 دقيقة | الكرة المصرية
هدف قاتل ينهي استبسال "الحارس المانشستراوي".. يونايتد يسقط أومونيا +90 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة ماركوس روخو بقطع في الرباط الصليبي 28 دقيقة | أمريكا
ليفاندوفسكي: إذا لم يفز بنزيمة بالكرة الذهبية لنلغيها 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مورينيو عن ثنائية هجومه: كانت كارثة بآذان حمراء 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 5 دقائق من مشاركته.. تريزيجيه يسجل ويتصدر ترتيب هدافي طرابزون في الدوري الأوروبي 57 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي