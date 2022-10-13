الجزيرة يعلن تفاصيل إصابة أشرف بنشرقي

أعلن الجزيرة الإماراتي تفاصيل إصابة لاعبه المغربي أشرف بنشرقي.

وانضم بنشرقي لصفوف الجزيرة هذا الصيف قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر.

وقال الجزيرة في بيان: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية والأشعة إصابة اللاعب أشرف بنشرقي في العضلة الضامة للساق اليمنى، والتي تعرض لها في المباراة الأخيرة مما يترتب عليه غيابه خلال الفترة القادمة واستكمال برنامج العلاج والتأهيل مع الجهاز الطبي للفريق الأول".

وتعرض بنشرقي للإصابة خلال مباراة الجزيرة أمام الشارقة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية والاشعة اصابة اللاعب اشرف بن شرقي في العضلة الضامة للساق اليمنى، والتي تعرض لها في المباراة الاخيرة مما يترتب عليه غيابه خلال الفترة القادمة واستكمال برنامج العلاج والتأهيل مع الجهاز الطبي للفريق الاول. تمنياتنا لاشرف بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/AdgMhyn7vM — نادي الجزيرة (@aljazirafc) October 13, 2022

وتعادل الجزيرة أمام الشارقة بنتيجة 3-3، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل رصيد الشارقة إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

بنشرقي شارك خلال الموسم الحالي مع الجزيرة في 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع اي أهداف.