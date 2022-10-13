تشكيل نانت – مصطفى محمد أساسي أمام فرايبورج في الدوري الأوروبي

يقود مصطفى محمد هجوم نانت الفرنسي في لقاء فرايبورج في الدوري الأوروبي بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويأمل نانت في تحقيق ثاني انتصاراته بالمجموعة من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل.

ويذكر أن الفريق الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري الأوروبي ينتقل لخوض منافسات دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: سيباستيان كورشيا – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين

الوسط: موسى سيسوكو – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيفان جسياند – مصطفى محمد

ويحتل نانت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط.

فيما يحتل فرايبورج الصدارة برصيد 9 نقاط.