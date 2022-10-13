تشكيل نانت – مصطفى محمد أساسي أمام فرايبورج في الدوري الأوروبي
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 17:53
كتب : FilGoal
يقود مصطفى محمد هجوم نانت الفرنسي في لقاء فرايبورج في الدوري الأوروبي بالجولة الرابعة من دور المجموعات.
ويأمل نانت في تحقيق ثاني انتصاراته بالمجموعة من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل.
ويذكر أن الفريق الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري الأوروبي ينتقل لخوض منافسات دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.
وجاء تشكيل نانت:
حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: سيباستيان كورشيا – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين
الوسط: موسى سيسوكو – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس
الهجوم: موسيس سيمون – إيفان جسياند – مصطفى محمد
ويحتل نانت المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط.
فيما يحتل فرايبورج الصدارة برصيد 9 نقاط.
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي - نانت (0) - (0) فرايبورج.. محاولة أولى يوم الهاتريك.. 3 أرقام تاريخية لـ صلاح حققها بثلاثيته ضد رينجرز ليلة عودة الملك.. هاتريك صلاح يُسقط رينجرز 7-1 طارق حامد يعتذر لجمهور اتحاد جدة بعد التعادل مع ضمك الأكثر تمريرا.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد ضمك الأفضل دفاعيا.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد ضمك بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع ضمك انتهت الدوري السعودي - ضمك (1)-(1) اتحاد جدة.. تعادل