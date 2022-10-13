تشكيل أرسنال - أوديجارد أساسي أمام بودو جليمت.. ونيلسون ونكيتياه يقودان الهجوم
الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 17:42
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة بودو جليمت في رابع جولات الدوري الأوروبي.
وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى.
تشكيل أرسنال:
في حراسة المرمى: مات تيرنر
في الدفاع: بن وايت - روب هولدنج – ويليام ساليبا
في الوسط: كيران تيرني- ألبرت لوكونجا – مارتن أوديجارد – فابيو فييرا - بوكايو ساكا
في الهجوم: رييس نيلسون - إيدي نكيتياه
ويتصدر أرسنال المجموعة بست نقاط من مباراتين، يليه بودوجليمت بأربع نقاط مثل أيندهوفن.
ويأتي زيوريخ رابعا بدون أي نقطة.
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