تشكيل أرسنال - أوديجارد أساسي أمام بودو جليمت.. ونيلسون ونكيتياه يقودان الهجوم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في ليفربو

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة بودو جليمت في رابع جولات الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

تشكيل أرسنال:

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في حراسة المرمى: مات تيرنر

في الدفاع: بن وايت - روب هولدنج – ويليام ساليبا

في الوسط: كيران تيرني- ألبرت لوكونجا – مارتن أوديجارد – فابيو فييرا - بوكايو ساكا

في الهجوم: رييس نيلسون - إيدي نكيتياه

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ويتصدر أرسنال المجموعة بست نقاط من مباراتين، يليه بودوجليمت بأربع نقاط مثل أيندهوفن.

ويأتي زيوريخ رابعا بدون أي نقطة.

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