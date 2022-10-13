كرة طائرة - بلاغ للنائب العام من الأهلي ضد هناء حمزة.. وشكوى أمام "قيم" الأولمبية

أعلن النادي الأهلي في عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ووالدة مريم مصطفى لاعبة فريق الكرة الطائرة.

وقرر الأهلي أيضا تقديم شكوى ضد حمزة أمام اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة الطائرة.

ونشر الأهلي عبر منصاته الرسمية:

قرر مجلس إدارة النادي التقدم ببلاغ للنائب العام ضد هناء حمزة نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، لتجاوزها في حق الأهلي عبر وسائل الإعلام، وقيامها بتوجيه اتهامات باطلة للنادي بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة، وهو العقد الذي وقعت عليه بحضور والدتها قبل أسابيع ولمدة أربع سنوات قادمة.

كما قرر المجلس تقديم شكوى مماثلة إلى كل من لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة لذات السبب، خاصة أن هناء حمزة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطائرة، وقامت باستغلال موقعها الذي تشغله في إفشاء أسرار عقود بعض لاعبات الأهلي الموجودة بالاتحاد أثناء استضافتها بإحدى القنوات التليفزيونية.

وكان الأهلي قد قرر إحالة مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

وأشار بيان الأهلي إلى أن ذلك القرار نظرا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع وكذلك لعدم انتظامها في تدريبات الفريق.

وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي أن مريم مصطفى وقعت على تعاقد لمدة أربعة مواسم في حضور والدتها هناء حمزة عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

ماذا حدث؟

حسبما علم FilGoal.com فإن مريم مصطفى جددت تعاقدها مع الأهلي لأربع سنوات بعد نهاية العقد السابق في أبريل الماضي.

ولكن بعدها أرادت مريم الرحيل والانتقال للزمالك وطلبت فسخ التعاقد ولم تنتظم في مران الأهلي.

وقدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية المصرية واتحاد الطائرة ضد لاعبته.

وكشفت مريم مصطفى في حوار تليفزيوني عبر قناة صدى البلد وأشارت إلى أن طلبها للرحيل يأتي بسبب مشاكل مع حمدي الصافي المدير الفني الذي يتعنت في قرارات مشاركتها.

وأوضحت مريم في حوارها أنها لم تقرر الذهاب إلى الزمالك من أجل المال كما يشاع ولكن من أجل راحتها النفسية.

وشددت مريم أن عقدها مع الزمالك سليم بنسبة 100% والأهلي استغل توقيعها على (ورق أبيض) وقدمه كتعاقد لاتحاد الطائرة. (تصريحات مريم مصطفى كاملة)