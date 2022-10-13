كرة طائرة - الأهلي يحيل مريم مصطفى إلى التحقيق "بسبب التجاوز واتهام النادي بالتزوير"

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

مريم مصطفى - كرة طائرة سيدات الأهلي

قرر النادي الأهلي إحالة مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.

وأشار بيان الأهلي إلى أن ذلك القرار نظرا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع وكذلك لعدم انتظامها في تدريبات الفريق.

وأوضح الأهلي عبر حسابه الرسمي أن مريم مصطفى وقعت على تعاقد لمدة أربعة مواسم في حضور والدتها هناء حمزة عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

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ماذا حدث؟

حسبما علم FilGoal.com فإن مريم مصطفى جددت تعاقدها مع الأهلي لأربع سنوات بعد نهاية العقد السابق في أبريل الماضي.

ولكن بعدها أرادت مريم الرحيل والانتقال للزمالك وطلبت فسخ التعاقد ولم تنتظم في مران الأهلي.

وقدم الأهلي شكوى للجنة الأولمبية المصرية واتحاد الطائرة ضد لاعبته.

وكشفت مريم مصطفى في حوار تليفزيوني عبر قناة صدى البلد وأشارت إلى أن طلبها للرحيل يأتي بسبب مشاكل مع حمدي الصافي المدير الفني الذي يتعنت في قرارات مشاركتها.

وأوضحت مريم في حوارها أنها لم تقرر الذهاب إلى الزمالك من أجل المال كما يشاع ولكن من أجل راحتها النفسية.

وشددت مريم أن عقدها مع الزمالك سليم بنسبة 100% والأهلي استغل توقيعها على (ورق أبيض) وقدمه كتعاقد لاتحاد الطائرة. (تصريحات مريم مصطفى كاملة)

كرة طائرة سيدات الأهلي مريم مصطفى
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