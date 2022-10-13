فان دايك: تألق صلاح مفيد لنا جميعا

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بالجودة التي أظهرها محمد صلاح وروبرتو فيرمينو في الفوز الكاسح على جلاسكو رينجرز.

فيرمينو سجل أول هدفين لليفربول، قبل أن يدخل صلاح كبديل ويهز الشباك بثلاثية تاريخية في الفوز 7-1 ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات لقناة ناديه: "صلاح وفيرمينو يتمتعان بالكثير من الجودة. وهما يتألقان على مدار 4 أو 5 سنوات".

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وأضاف "صلاح دخل الملعب في الوقت المناسب عندما بدأ فريق جلاسكو رينجرز بالضغط علينا قليلا وظهرت المساحات في دفاعاته، تألق صلاح مفيد لنا جميعا".

وتابع "في آخر 8 أو 9 مباريات، لم تسر الأمور بالشكل الذي يريده الجميع. لذا، يمكن أن تنخفض الثقة قليلا لكننا أظهرنا ضد رينجرز الجودة التي نملكها".

وواصل "الفوز 7-1 خارج أرضك ليس بالأمر السيئ. نخوض كل مباراة على حدة. نحن نعلم أننا نمر بفترة صعبة لذا نركز على المباراة القادمة فقط وهكذا تعاملنا ضد رينجرز".

وأردف "هذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع مباراة مانشستر سيتي يوم الاحد. إنهم في حالة رائعة، دائماً ما تكون المباريات صعبة ضدهم".

وأتم الدولي الهولندي "سنستعد جيدا ونتعافى ونكون مستعدين للقاء يوم الأحد أمام سيتي".

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد يوم الأحد.

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر و13 نقطة عن سيتي الوصيف.

في بداية الموسم انتصر ليفربول على الفريق السماوي في مباراة الدرع الخيرية بنتيجة 3-1.

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