روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

كريستيان روميرو - باولو ديبالا - جنوى - يوفنتوس

كشف كريستيان روميرو لاعب توتنام هوتسبير، أن حظوظ باولو ديبالا في اللحاق بكأس العالم باتت ضئيلة.

وعانى ديبالا من إصابة مع فريقه روما، ستبعده للأسابيع القليلة المقبلة مما يهدد ظهوره مع الأرجنتين في المونديال.

وقال روميرو: "أنا حزين لأجل ديبالا، لا أعتقد أنه سيلحق بكأس العالم".

وتابع: "لم أتحدث معه، ولكن بالتأكيد سيكون متأثرًا".

وأشار: "دي ماريا سيلحق بالمونديال مما هو واضح، كما تحدثت مع ميسي وأخبرني أنه بخير".

وأوضح: "إصابة ديبالا مؤلمة، كلنا نعرف أنه لاعب مهم جدًا على المستوى الكروي".

وأتم: "إنه عنصر إيجابي داخل المجموعة، يمتلك جودة كبيرة حتى لو لم يكن أساسيًا ويصنع الفارق دائمًا".

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع.

ويعاني ديبالا من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال فوز روما على ليتشي الأحد الماضي.

وأصيب ديبالا لحظة تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء وغادر الملعب على الفور.

وقال مورينيو بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية. لست طبيبا ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي".

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل، أي بعض حوالي 5 أسابيع.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا.

وينطلق الدور الثاني للمونديال يوم 3 ديسمبر، وسيكون سكالوني مطالبًا باتخاذ قرار بشأن المغامرة بضم ديبالا من أجل ظهوره بدايةً من ثمن النهائي.

ديبالا (28 عامًا) يمتلك 34 مباراة دولية مع الأرجنتين سجل خلالها 3 أهداف.

وتواجد ديبالا في قائمة كأس العالم 2018، لكنه شارك لمدة 22 دقيقة فقط في مواجهة كرواتيا بالدور الأول.

الأرجنتين منتخب الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
يوفنتوس يكشف مدة غياب دي ماريا.. وموقفه من كأس العالم هل يلحق ديبالا بـ كأس العالم؟ فيفا يعلن توزيع 209 مليون دولار على الأندية حول العالم بسبب كأس العالم 2022 الإصابة تبعد مهاجم المغرب عن كأس العالم آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع كواليس أغنية كأس العالم 2022 في قطر.. المونديال ينطلق بأصوات مطربات عربيات لأول مرة ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران"
أخر الأخبار
خبر في الجول - حارس شباب الزمالك ينتقل إلى الترسانة 51 ثاتيه | ميركاتو
كرة طائرة - بلاغ للنائب العام من الأهلي ضد هناء حمزة.. وشكوى أمام "قيم" الأولمبية 4 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - الأهلي يحيل مريم مصطفى إلى التحقيق "بسبب التجاوز واتهام النادي بالتزوير" 25 دقيقة | رياضات أخرى
شيرار: لو انضم كين لمانشستر سيتي لسجل عدد أهداف هالاند 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام فلامبو.. واستمرار غياب الونش ساعة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة يسلم أندية الدوري الكرة الموحدة ساعة | الكرة المصرية
فان دايك: تألق صلاح مفيد لنا جميعا ساعة | دوري أبطال أوروبا
روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي