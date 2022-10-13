روميرو: لا أعتقد أن ديبالا سيلحق بكأس العالم.. أشعر بالحزن لأجله

كشف كريستيان روميرو لاعب توتنام هوتسبير، أن حظوظ باولو ديبالا في اللحاق بكأس العالم باتت ضئيلة.

وعانى ديبالا من إصابة مع فريقه روما، ستبعده للأسابيع القليلة المقبلة مما يهدد ظهوره مع الأرجنتين في المونديال.

وقال روميرو: "أنا حزين لأجل ديبالا، لا أعتقد أنه سيلحق بكأس العالم".

وتابع: "لم أتحدث معه، ولكن بالتأكيد سيكون متأثرًا".

وأشار: "دي ماريا سيلحق بالمونديال مما هو واضح، كما تحدثت مع ميسي وأخبرني أنه بخير".

وأوضح: "إصابة ديبالا مؤلمة، كلنا نعرف أنه لاعب مهم جدًا على المستوى الكروي".

وأتم: "إنه عنصر إيجابي داخل المجموعة، يمتلك جودة كبيرة حتى لو لم يكن أساسيًا ويصنع الفارق دائمًا".

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن ديبالا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع.

ويعاني ديبالا من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها خلال فوز روما على ليتشي الأحد الماضي.

وأصيب ديبالا لحظة تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء وغادر الملعب على الفور.

وقال مورينيو بعد المباراة: "أقول إنها سيئة، وأعتقد أنها سيئة للغاية. لست طبيبا ولكن بحكم خبرتي وبالحديث معه، من المستبعد أن نشاهده مرة أخرى في العام الحالي".

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل، أي بعض حوالي 5 أسابيع.

وتتواجد الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا.

وينطلق الدور الثاني للمونديال يوم 3 ديسمبر، وسيكون سكالوني مطالبًا باتخاذ قرار بشأن المغامرة بضم ديبالا من أجل ظهوره بدايةً من ثمن النهائي.

ديبالا (28 عامًا) يمتلك 34 مباراة دولية مع الأرجنتين سجل خلالها 3 أهداف.

وتواجد ديبالا في قائمة كأس العالم 2018، لكنه شارك لمدة 22 دقيقة فقط في مواجهة كرواتيا بالدور الأول.