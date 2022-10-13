فيرمينو: حين هز صلاح شباك رينجرز لأول مرة أيقنت بأنه سيسجل هاتريك

كان روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول واثقا من قدرة زميله محمد صلاح على تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك جلاسكو رينجرز رغم دخوله كبديل.

وشارك النجم المصري كبديل في مباراة الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز كاسح للحمر بنتيجة 7-1، بينها ثلاثية تاريخية لصلاح هي الأسرع في تاريخ المسابقة.

وقال فيرمينيو في تصريحات تليفزيونية: "صلاح مدهش.. عندما سجل الهدف الأول، أخبرت داروين نونيز على مقاعد البدلاء أنه سيسجل ثلاثية بنسبة 100%".

وأضاف "يمكنني أن أشعر بذلك على مقاعد البدلاء، وهذا بالضبط ما فعله، وأنا سعيد جدا من أجله".

تقييم صلاح أمام جلاسكو رينجرز من الصحف الإنجليزية

فيرمينو الذي سجل أول هدفين لليفربول صنع الهدف الثالث بكعب قدمه لنونيز.

وأوضح "أنا سعيد للغاية بما أقدمه حاليا، كما قلت من قبل. أحاول دائمًا بذل قصارى جهدي لتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز".

وأتم الدولي البرازيلي "ألعب للفريق أولا. وأثق أن الأشياء الجيدة ستتحقق بسبب ذلك".

شارك محمد صلاح في مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا كبديل في الدقيقة 68 وكل ما احتاجه هو 13 دقيقة ليكتب تاريخا استثنائيا لنفسه.

وسجل صلاح هاتريك في شباك رينجرز ليجعل رصيده من الأهداف خلال الموسم الجاري من البطولة يصل إلى خمسة.

وبالتالي ينافس صلاح بقوة حتى الآن على لقب هداف البطولة إذ أنه سجل تلك الأهداف الخمس بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي وإرلينج هالاند.

ولكن الهاتريك كتب ثلاثة أرقام تاريخية لصلاح هم كالتالي:

أصبح صلاح صاحب أسرع هاتريك يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أحرزه خلال 6 دقائق و12 ثانية.

وكان الرقم السابق مُسجل باسم بافيتيمبي جوميز حينما سجل هاتريك مع ليون في شباك دينامو زغرب في عام 2011 بواقع ثماني دقائق.

أما الرقم الثاني فصلاح وصل لهدفه رقم 38 في دوري الأبطال مع ليفربول ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا لأي فريق إنجليزي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.

وهنا أوضحت شركة "أوبتا" المهتمة بالإحصائيات أنه منذ بدء جمع البيانات في موسم 2003-2004 فقد تم تسجيل 112 هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح الهاتريك الخاص به بأقل عدد من لمسات الكرة بعدما لمسها 9 مرات فقط أقل من أي لاعب آخر.

وأصبح صلاح ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في بطولة أوروبية بعد حسام حسن حينما أحرز سوبر هاتريك مع نيوشاتل السويسري في شباك رينجرز الاسكتلندي في كأس أوروبا سنة 1991.

لكن هاتريك صلاح هو الأول لأي لاعب مصري في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن ديوجو جوتا هو من صنع أهداف صلاح الثلاثة ضد رينجرز وليتكرر ذلك الأمر لأول مرة منذ عام 2012 حينما صنع فرانك ريبري كل أهداف ماريو جوميز مع بايرن ميونيخ ضد بازل.































وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 266 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 163 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.