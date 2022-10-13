أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هاتريك صلاح التاريخي

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رينجرز وليفربول

تسابقت الصحف الإنجليزية في إبراز ما فعله محمد صلاح خلال فوز ليفربول الكاسح على جلاسكو رينجرز وتسجيله لهاتريك تاريخي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك النجم المصري كبديل في مباراة الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز كاسح للحمر بنتيجة 7-1، بينها ثلاثية تاريخية لصلاح هي الأسرع في تاريخ المسابقة.

تقييم صلاح أمام جلاسكو رينجرز من الصحف الإنجليزية

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ويستعرض FilGoal.com عناوين صحف إنجلترا والتي تصدرها صلاح.

إكسبرس: عرض مو السريع

صلاح دخل كبديل ليسجل هاتريك في وقت قياسي

ذا جارديان: صلاح يصنع التاريخ بعد بداية مرعبة

ستار: It's the ala-Mo (على وزن أغنية شهيرة)

فيرمينو بدأها بثنائية ثم دخل صلاح ليسجل 3 أهداف في 6 دقائق

مترو: ليفربول حصل على رخصة قيادة السيارة

صلاح الناري سجل هاتريك تاريخي أمام رينجرز المُحطم

ديلي ميل: ستات وسبعات

صلاح سجل هاتريك في 6 دقائق وليفربول يكتسح رينجرز بالسبعة

ميرور: مو يطير

3 أهداف في 6 دقائق.. سوبر صلاح يسجل أسرع هاتريك في دوري الأبطال

تيليجراف: صلاح العظيم

سجل 3 أهداف في 6 دقائق

ذا تايمز: صلاح يضرب بهاتريك في 6 دقائق

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد ارتفع إلى 8 أهداف هذا الموسم.

شارك محمد صلاح في مباراة رينجرز في دوري أبطال أوروبا كبديل في الدقيقة 68 وكل ما احتاجه هو 13 دقيقة ليكتب تاريخا استثنائيا لنفسه.

وسجل صلاح هاتريك في شباك رينجرز ليجعل رصيده من الأهداف خلال الموسم الجاري من البطولة يصل إلى خمسة.

وبالتالي ينافس صلاح بقوة حتى الآن على لقب هداف البطولة إذ أنه سجل تلك الأهداف الخمس بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي وإرلينج هالاند.

ولكن الهاتريك كتب ثلاثة أرقام تاريخية لصلاح هم كالتالي:

أصبح صلاح صاحب أسرع هاتريك يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما أحرزه خلال 6 دقائق و12 ثانية.

وكان الرقم السابق مُسجل باسم بافيتيمبي جوميز حينما سجل هاتريك مع ليون في شباك دينامو زغرب في عام 2011 بواقع ثماني دقائق.

أما الرقم الثاني فصلاح وصل لهدفه رقم 38 في دوري الأبطال مع ليفربول ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا لأي فريق إنجليزي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.

وهنا أوضحت شركة "أوبتا" المهتمة بالإحصائيات أنه منذ بدء جمع البيانات في موسم 2003-2004 فقد تم تسجيل 112 هاتريك في دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح الهاتريك الخاص به بأقل عدد من لمسات الكرة بعدما لمسها 9 مرات فقط أقل من أي لاعب آخر.

وأصبح صلاح ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك في بطولة أوروبية بعد حسام حسن حينما أحرز سوبر هاتريك مع نيوشاتل السويسري في شباك رينجرز الاسكتلندي في كأس أوروبا سنة 1991.

لكن هاتريك صلاح هو الأول لأي لاعب مصري في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن ديوجو جوتا هو من صنع أهداف صلاح الثلاثة ضد رينجرز وليتكرر ذلك الأمر لأول مرة منذ عام 2012 حينما صنع فرانك ريبري كل أهداف ماريو جوميز مع بايرن ميونيخ ضد بازل.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 266 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 163 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول جلاسكو رينجرز دوري أبطال أوروبا
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