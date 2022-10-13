كادينا كوبي: كورتوا يغيب عن تدريبات ريال مدريد وتقلُص حظوظه في الكلاسيكو

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

تقلصت حظوظ تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في اللحاق بمواجهة برشلونة الأحد المقبل.

وأشارت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن كورتوا غاب عن التدريب الصباحي لـ ريال مدريد اليوم الخميس.

ولا يزال كورتوا يعاني من آلام في عصب النسا مما يؤثر على ظهره، ولا يستطيع التدرب مع زملائه.

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وغاب كورتوا عن مباريات أوساسونا وشاختار دونتسك وخيتافي وشاختار مجددًا في الأسبوعين الماضيين.

وبات الأوكراني أندري لونين في طريقه للظهور بأول كلاسيكو في مسيرته.

وكان كورتوا قد تحسّن بعد أيام من إصابته، لكن الآلام عاودته مجددا وجعلت لاحقه بالكلاسيكو في مهب الريح.

ولا يعاني ريال مدريد من أي غيابات أخرى باستثناء داني سيبايوس لاعب الوسط الذي يغيب لعدة أسابيع.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا بتعادله الصعب أمام شاختار.

وخاض كورتوا الموسم الماضي 36 من أصل 38 في الدوري الإسباني، إذ تم إراحته مرتين في نهاية الموسم بعد حسم اللقب.

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