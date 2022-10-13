زد يعلن انتقال محمد هيثم إلى فيتوريا جيماريش لمدة ثلاثة مواسم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

محمد هيثم - نادي زد إلى جيماريش البرتغالي

أعلن نادي زد موافقته على احتراف محمد هيثم ناشيء فريق مواليد 2006 إلى صفوف نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وأشار زد في بيانه إلى أن احتراف محمد هيثم للدوري البرتغالي دليل واضح على نجاح استراتيجية نادي زد لإنشاء أقوى قاعدة ناشئين في مصر وإفريقيا من خلال اكتشاف المواهب الواعدة.

وكان FilGoal.com قد علم عن طريق وائل الخربتاوي وكيل اللاعب أن نادي زد يمتلك في العقد نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

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ويمتد تعاقد اللاعب المصري مع فيتوريا جيمارايش حتى صيف 2025.

وكشف علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد إن النادي يقدم الدعم والمساندة الكاملة لكل المواهب.

ويبلغ هيثم 16 عامًا، وقد انضم إلى زد قادمًا من الزمالك مطلع العام الجاري.

وسيلتحق محمد هيثم بقطاع الناشئين في النادي البرتغالي الذي ينافس فريقه الأول في الدوري الممتاز.

وانضم هيثم محمد إلى صفوف زد الموسم الماضي قادما من لازمالك إذ خاض 5 مواسم مع القلعة البيضاء ونجح خلالها في صدارة هدافي الفريق والفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الناشئين عام 2017.

واختير هيثم مؤخرا للمشاركة مع منتخب الناشئين مواليد 2006 بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا العام المقبل.

واحتل فيتوريا جيمارايش المركز السادس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، واختار مؤخرا روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر كأفضل مدرب في تاريخه.

نادي زد فيتوريا جيماريش هيثم محمد
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