إيقاف راموس مباراتين

الخميس، 13 أكتوبر 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

قررت لجنة التأديب برابطة الدوري الفرنسي إيقاف سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان 3 مباريات بينها واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وجاء القرار بعد طرده من لقاء ريمس بسبب تلفظه بلفظ خارج أمام حكم اللقاء.

وأدانت اللجنة راموس بالتهجم اللفظي على حكم اللقاء بيار جايوست لينال البطاقة الحمراء رقم 28 في مسيرته.

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وسيغيب المدافع الإسباني عن لقاء مرسيليا يوم الأحد في ملعب بارك دي برانس، وثم مباراة أجاكسيو نهاية الأسبوع المقبل .

ويعاني سان جيرمان من غيابات دفاعية أخرى، مثل بريسنل كيمبيمبي ونونو مينديش بسبب الإصابة.

وكان كريستوف جالتييه مدرب باريس قد صرح بعد اللقاء قائلا: "أنا واثق أن سيرخيو لم يتعمد سب الحكم، لقد استخدم مصطلحًا أسمعه مئات المرات أسبوعيًا في التدريب، وهو يُستخدَم أيضًا في الدوري".

وأشار "عندما نكون غاضبين نتلفظ بأشياء، ولكنه مجرد مصطلح".

وتابع "أعتقد أن الحكم استقبل الأمر بشكل شخصي".

وكشف "مررت بمشكلة مشابهة مع جوزيه فونتي في ليل".

وأكد "الحكم يعتبرها سب لشخصه، ولكنه مجرد مصطلح يُستخدَم بشكل دائم في الملاعب".

واكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 0-0 بعد أن لعب فترة طويلة من اللقاء بنقص عددي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أوليمبيك مارسيليا الثاني صاحب الـ 23 نقطة.

سيرجيو راموس باريس سان جيرمان
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