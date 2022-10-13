15 لاعبا.. صفقات سيراميكا كليوباترا في سوق انتقالات 22-23

أبرمت إدارة سيراميكا كليوباترا 15 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية.

ويستعرض FilGoal.com اللاعبين الـ 15 الذي سيعملون تحت قيادة أحمد سامي بدايةً من الموسم الجديد.

جون إيبوكا

المهاجم النيجيري صاحب الـ 25 عامًا انضم قادمًا من إنبي.

وانضم إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا مقابل انتقال مواطنه جوزيف أتولي وأحمد أمين "قفة" إلى إنبي، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ويمتد عقد إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2025.

محمود عبد الحفيظ "زلاكة"

الجناح البالغ 23 عامًا انضم قادمًا من بترول أسيوط.

ووقّع زلاكة على عقد مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

أحمد القرموطي

الجناح البالغ من العمر 25 عامًا انضم من منتخب السويس.

ويمتد عقد القرموطي مع سيراميكا كليوباترا حتى 2027.

رجب نبيل

قلب الدفاع صاحب الـ 28 عامًا انضم من سموحة.

ويمتد عقد نبيل مع سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين مقبلين.

عبد الرحمن السكران

لاعب الوسط المهاجم صاحب الـ 23 عامًا انضم من بتروجت في صفقة مجانية.

ووقّع السكران على عقد مع سيراميكا كليوباترا حتى 2025.

أحمد ياسر ريان

المهاجم صاحب الـ 24 انضم قادمًا من الأهلي.

ووقع ريان على عقد مع سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مواسم.

وحدث الانضمام ضمن صفقة انتقال شادي حسين من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي.

محمد بسام

حارس المرمى الدولي البالغ 31 عامًا انتقل قادمًا من طلائع الجيش.

ووقّع بسام على عقد مع سيراميكا كليوباترا لمدة 5 سنوات.

وتتراوح قيمة الصفقة بين 10 و15 مليون جنيه.

أحمد رمضان

قلب الدفاع البالغ 25 عامًا انتقل نهائيًا من الأهلي.

ويلعب رمضان في صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم مقبلة.

محمد متولي "كناريا"

لاعب الوسط البالغ 23 عامًا انضم قادمًا من سموحة.

ووقّع كناريا على عقد مع سيراميكا كليوباترا حتى 2027.

محمد عادل

لاعب الوسط البالغ 27 عامًا انضم قادمًا من الإسماعيلي ووقّع على عقد لمدة 3 مواسم.

محمد ناصف

الظهير الأيسر المخضرم صاحب الـ 33 عامًا انضم قادمًا من طلائع الجيش بعقد حتى 2025.

محمد شكري

الظهير الأيسر البالغ 23 عامًا انضم قادمًا من الأهلي بعقد لمدة 3 سنوات.

أحمد هاني

الظهير الأيمن البالغ 25 عامًا انتقل من طلائع الجيش بعقد حتى 2027.

عمرو قلاوة

لاعب الوسط البالغ 24 عامًا انتقل من بورتو السويس بعقد حتى 2027.

صلاح محسن

المهاجم البالغ 24 عامًا انضم من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع بند أحقية الشراء.